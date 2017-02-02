Вечер встреч: Джей Ло столкнулась на вечеринке с Каспером Смартом

В понедельник свой день рождения праздновала одна из близких подруг Дженнифер Лопес. И на вечеринке в честь этого события у входа в ресторан певица случайно столкнулась с бывшим возлюбленным Каспером Смартом. По словам очевидцев, «Дженнифер почувствовала некоторую неловкость и после непродолжительной беседы с Каспером поспешила вернуться в зал». После этого Лопес старалась избегать общения с танцором: «В течение всего праздника Дженнифер находилась в левой части зала, а Каспер — в правой», — сообщил один из инсайдеров, присутствовавший на празднике.

Хотя, стоит отметить, некоторые гости утверждают, что не заметили напряжения между бывшими возлюбленными: «Дженнифер выглядела вполне счастливой и с удовольствием перекинулась парой фраз с Каспером. Ведь они остались хорошими друзьями».