Вечер встреч: Джей Ло столкнулась на вечеринке с Каспером Смартом

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Исполнительница была замечена в компании бывшего бойфренда
В понедельник свой день рождения праздновала одна из близких подруг Дженнифер Лопес. И на вечеринке в честь этого события у входа в ресторан певица случайно столкнулась с бывшим возлюбленным Каспером Смартом. По словам очевидцев, «Дженнифер почувствовала некоторую неловкость и после непродолжительной беседы с Каспером поспешила вернуться в зал». После этого Лопес старалась избегать общения с танцором: «В течение всего праздника Дженнифер находилась в левой части зала, а Каспер — в правой», — сообщил один из инсайдеров, присутствовавший на празднике.
Хотя, стоит отметить, некоторые гости утверждают, что не заметили напряжения между бывшими возлюбленными: «Дженнифер выглядела вполне счастливой и с удовольствием перекинулась парой фраз с Каспером. Ведь они остались хорошими друзьями».
Дженнифер Лопес и Каспер Смарт
Напомним, 47-летняя исполнительница начала встречаться с танцором своей труппы в 2011 году, после того как развелась с супругом Марком Энтони. Пара была вместе три года и разошлась в 2014-ом. Правда, в 2015 Джей Ло еще раз попыталась построить отношения со Смартом, но в конечном итоге их роман сошел на нет, и уже в конце декабря 2016 Джей Ло объявила о том, что встречается с канадским рэпером Дрейком, опубликовав их совместную фотографию в Instagram.
Дженнифер Лопес и Каспер Смарт
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