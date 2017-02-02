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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

02 февраля 2017

Вечер встреч: Джей Ло столкнулась на вечеринке с Каспером Смартом

Исполнительница была замечена в компании бывшего бойфренда

В понедельник свой день рождения праздновала одна из близких подруг Дженнифер Лопес. И на вечеринке в честь этого события у входа в ресторан певица случайно столкнулась с бывшим возлюбленным Каспером Смартом. По словам очевидцев, «Дженнифер почувствовала некоторую неловкость и после непродолжительной беседы с Каспером поспешила вернуться в зал». После этого Лопес старалась избегать общения с танцором: «В течение всего праздника Дженнифер находилась в левой части зала, а Каспер — в правой», — сообщил один из инсайдеров, присутствовавший на празднике.

Хотя, стоит отметить, некоторые гости утверждают, что не заметили напряжения между бывшими возлюбленными: «Дженнифер выглядела вполне счастливой и с удовольствием перекинулась парой фраз с Каспером. Ведь они остались хорошими друзьями».

Дженнифер Лопес и Каспер Смарт

Дженнифер Лопес и Каспер Смарт

Напомним, 47-летняя исполнительница начала встречаться с танцором своей труппы в 2011 году, после того как развелась с супругом Марком Энтони. Пара была вместе три года и разошлась в 2014-ом. Правда, в 2015 Джей Ло еще раз попыталась построить отношения со Смартом, но в конечном итоге их роман сошел на нет, и уже в конце декабря 2016 Джей Ло объявила о том, что встречается с канадским рэпером Дрейком, опубликовав их совместную фотографию в Instagram.


Дженнифер Лопес и Каспер Смарт

Дженнифер Лопес и Каспер Смарт

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