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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

21 декабря 2016

Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи

Галерея лучших семейных кадров монаршей династии — от принцессы Дианы до наших дней

На днях вышел документальный фильм «Принц Гарри в Африке», где младший сын принцессы Дианы и принца Чарльза не только путешествует с благотворительной миссией по африканскому континенту, но и впервые откровенно рассказывает о том, как пережил утрату матери. «На самом деле я так и не смог справиться с тем, что произошло. Но я очень хотел, чтобы моя мама мной гордилась, поэтому я решил продолжить ее дело. Мне нужно было что-то делать. Я был ребенком, когда она умерла, и я надолго застрял в том моменте. Зато сейчас я понимаю разницу между собой сейчас и собой прежним», — интервью 32-летнего Гарри спустя 20 лет после смерти принцессы Дианы вызвало небывалый эмоциональный отклик не только у подданных Соединенного Королевства, но и по всему миру. В сети появилось множество архивных фотографий членов августейшей династии Британии со времен принцессы Дианы до наших дней — смотреть на них без умиления решительно невозможно. ELLE собрал самые трогательные снимки британской королевской семьи тогда и сейчас.

Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи
Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи

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