Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи

На днях вышел документальный фильм «Принц Гарри в Африке», где младший сын принцессы Дианы и принца Чарльза не только путешествует с благотворительной миссией по африканскому континенту, но и впервые откровенно рассказывает о том, как пережил утрату матери. «На самом деле я так и не смог справиться с тем, что произошло. Но я очень хотел, чтобы моя мама мной гордилась, поэтому я решил продолжить ее дело. Мне нужно было что-то делать. Я был ребенком, когда она умерла, и я надолго застрял в том моменте. Зато сейчас я понимаю разницу между собой сейчас и собой прежним», — интервью 32-летнего Гарри спустя 20 лет после смерти принцессы Дианы вызвало небывалый эмоциональный отклик не только у подданных Соединенного Королевства, но и по всему миру. В сети появилось множество архивных фотографий членов августейшей династии Британии со времен принцессы Дианы до наших дней — смотреть на них без умиления решительно невозможно. ELLE собрал самые трогательные снимки британской королевской семьи тогда и сейчас.