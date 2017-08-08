Ванесса Паради впервые вышла в свет с новым возлюбленным

В ноябре прошлого года пресса сообщила, что Ванесса Паради встречается с Самюэлем Беншетри. Актриса и режиссер познакомились на съемочной площадке фильма «Собака». Вчера влюбленные впервые вышли вместе в свет.

Ванесса и Самюэль побывали на 70-м фестивале Locarno Film Festival в Швейцарии. Пара представила свою совместную работу сначала на фотоколле, а затем на премьере. На традиционной фотосессии актриса позировала в ярком комбинезоне с цветочным рисунком, а для вечернего показа картины выбрала черно-белое платье в пол.