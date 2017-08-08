Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия
    08 августа 2017

    Ванесса Паради впервые вышла в свет с новым возлюбленным

    Актриса и ее бойфренд Самюэль Беншетри вместе появились на 70-м фестивале Locarno Film Festival

    В ноябре прошлого года пресса сообщила, что Ванесса Паради встречается с Самюэлем Беншетри. Актриса и режиссер познакомились на съемочной площадке фильма «Собака». Вчера влюбленные впервые вышли вместе в свет.

    Ванесса и Самюэль побывали на 70-м фестивале Locarno Film Festival в Швейцарии. Пара представила свою совместную работу сначала на фотоколле, а затем на премьере. На традиционной фотосессии актриса позировала в ярком комбинезоне с цветочным рисунком, а для вечернего показа картины выбрала черно-белое платье в пол.

    Ванесса Паради и Самюэль Беншетри на фотоколле фильма «Собака»

    Ванесса Паради и Самюэль Беншетри на фотоколле фильма «Собака»

    Ванесса Паради и Самюэль Беншетри на премьере фильма «Собака»

    Ванесса Паради и Самюэль Беншетри на премьере фильма «Собака»

    Напомним, что с 1998 по 2012 год Ванесса Паради встречалась с Джонни Деппом, которому родила дочь Лили-Роуз и сына Джека. После разрыва у Паради сначала был роман с бизнесменом Ги-Дэвидом Гарби, а затем с певцом Бенджамином Биолом. Самюэль Беншетри был женат на актрисе Мари Трентиньян, которая умерла в 2003 году: музыкант Бертран Канта, с которым у нее тогда был роман, на почве ревности нанес ей несовместимую с жизнью травму головы.

    Ванесса Паради и Самюэль Беншетри на премьере фильма «Собака»

    Ванесса Паради и Самюэль Беншетри на премьере фильма «Собака»

    ФОТОGetty Images

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз