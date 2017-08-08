Ванесса Паради впервые вышла в свет с новым возлюбленным

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Актриса и ее бойфренд Самюэль Беншетри вместе появились на 70-м фестивале Locarno Film Festival
В ноябре прошлого года пресса сообщила, что Ванесса Паради встречается с Самюэлем Беншетри. Актриса и режиссер познакомились на съемочной площадке фильма «Собака». Вчера влюбленные впервые вышли вместе в свет.
Ванесса и Самюэль побывали на 70-м фестивале Locarno Film Festival в Швейцарии. Пара представила свою совместную работу сначала на фотоколле, а затем на премьере. На традиционной фотосессии актриса позировала в ярком комбинезоне с цветочным рисунком, а для вечернего показа картины выбрала черно-белое платье в пол.
Ванесса Паради и Самюэль Беншетри на фотоколле фильма «Собака»
Ванесса Паради и Самюэль Беншетри на премьере фильма «Собака»
Напомним, что с 1998 по 2012 год Ванесса Паради встречалась с Джонни Деппом, которому родила дочь Лили-Роуз и сына Джека. После разрыва у Паради сначала был роман с бизнесменом Ги-Дэвидом Гарби, а затем с певцом Бенджамином Биолом. Самюэль Беншетри был женат на актрисе Мари Трентиньян, которая умерла в 2003 году: музыкант Бертран Канта, с которым у нее тогда был роман, на почве ревности нанес ей несовместимую с жизнью травму головы.
Ванесса Паради и Самюэль Беншетри на премьере фильма «Собака»ФОТО