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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

14 июня 2017

Валерий Сюткин станет гостем онлайн-шоу «ОК на связи!»

15 июня российский певец ответит на вопросы пользователей Одноклассников

В этот четверг, 15 июня, студию онлайн-шоу «ОК на связи!» посетит российский певец Валерий Сюткин.

Основной темой беседы с музыкантом станет премьера его моноспектакля «Восторг» и готовящийся концерт «Гитара, ты и Рок-н-Ролл». Также Сюткин обещает раскрыть личные тайны: назвать любимый город, поговорить о вдохновляющей его атмосфере 60-х и поделиться секретом удачного брака — в следующем году Валерий и его жена Виолетта отпразднуют серебряную свадьбу.

Посмотреть шоу в прямом эфире можно будет 15 июня в 20:00 в группе в Одноклассниках. Также выпуск программы покажут в субботу в 22:30 и воскресенье в 18:30 на телеканале «Москва-24».

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