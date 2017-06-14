Валерий Сюткин станет гостем онлайн-шоу «ОК на связи!»

В этот четверг, 15 июня, студию онлайн-шоу «ОК на связи!» посетит российский певец Валерий Сюткин.

Основной темой беседы с музыкантом станет премьера его моноспектакля «Восторг» и готовящийся концерт «Гитара, ты и Рок-н-Ролл». Также Сюткин обещает раскрыть личные тайны: назвать любимый город, поговорить о вдохновляющей его атмосфере 60-х и поделиться секретом удачного брака — в следующем году Валерий и его жена Виолетта отпразднуют серебряную свадьбу.

Посмотреть шоу в прямом эфире можно будет 15 июня в 20:00 в группе в Одноклассниках. Также выпуск программы покажут в субботу в 22:30 и воскресенье в 18:30 на телеканале «Москва-24».