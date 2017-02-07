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Звезды

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07 февраля 2017

В сети появилось первое фото сына Эштона Кутчера и Милы Кунис

Папарацци удалось запечатлеть 2-месячного малыша Дмитрия

Два месяца назад в семье Эштона Кутчера и Милы Кунис произошло счастливое событие: на свет появился их второй ребенок — малыш Дмитрий. Как и в случае с первенцем, делиться кадрами с новорожденным пара не спешит. «Мы хотим позволить нашим детям самим выбирать, хотят ли они жить публичной жизнью или нет. Мы не хотим делать этот выбор за них», — аргументирует отец семейства.

Впрочем, папарацци сделали этот выбор за всех: в сеть попали первые фото 2-месячного Дмитрия Кутчера, где можно отчетливо разглядеть его лицо. Фотографы подловили Милу Кунис и Эштона Кутчера на выходе из ресторана в Беверли-Хиллз, куда пара отправилась на семейный завтрак с детьми. По разлетевшимся фото поклонники уже сделали вывод, что мальчик внешне пошел в маму. Что касается старшей дочки Кутчеров Уайетт, за два года своей жизни малышка успела привыкнуть ко вспышкам фотокамер, так что и в этот раз ничуть не стушевалась.

Эштон Катчер с новорожденным сыном

Эштон Катчер с новорожденным сыном

Эштон Катчер с новорожденным сыномФОТОTerma/SL/FAMEFLYNET PICTURES/Legion-Media.ru

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