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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

21 декабря 2016

В сети появились первые фото с секретной свадьбы Марго Робби

В кадр попали роскошное поместье и свадебное плате актрисы

В минувшие выходные со статусом single тайно рассталась одна из красивейших актрис современности – Марго Робби. Избранником звезды «Отряда самоубийц» стал британский сценарист Том Акерли, с которым девушка отправилась под венец в атмосфере строжайшей секретности в кругу только самых близких друзей. Покровом тайны оказалась покрыта не только дата бракосочетания, подвенечное платье невесты, список гостей, но даже само место церемонии. Тайное стало явным только сегодня, когда в сеть просочились первые фото папарацци.

В сети появились первые фото с секретной свадьбы Марго Робби

Как оказалось, пара узаконила отношения в Австралии, в роскошном частном поместье в Новом Южном Уэльсе. О том, где именно возлюбленные произнесут клятвы, не знали даже гости, получившие приглашения в разные места, откуда их на специальных автобусах привозили к роскошному особняку. Там их встречала охрана, вынуждавшая сдать все гаджеты из-за строгого запрета на съемку, так что получить фото «с места событий» не представлялось возможным.

Невеста появилась перед гостями в роскошном платье в стиле бохо с открытыми плечами и длинной рюшей на лифе. Робби отказалась от традиционной фаты и сложных укладок в пользу расслабленных пляжных волн. То же и с макияжем – девушка предпочла нюдовую палитру, подчеркнувшую ее естественную красоту.

В сети появились первые фото с секретной свадьбы Марго Робби
В сети появились первые фото с секретной свадьбы Марго Робби
В сети появились первые фото с секретной свадьбы Марго Робби
В сети появились первые фото с секретной свадьбы Марго Робби
В сети появились первые фото с секретной свадьбы Марго Робби
В сети появились первые фото с секретной свадьбы Марго Робби
В сети появились первые фото с секретной свадьбы Марго Робби
В сети появились первые фото с секретной свадьбы Марго Робби

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