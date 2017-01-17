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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

17 января 2017

Анджелина Джоли шокирует окружающих своей худобой

В сети появились новые снимки актрисы

На днях папарацци удалось запечатлеть экс-возлюбленную Брэда Питта во время шопинга в одном из торговых центров западного Лос-Анджелеса. Правда, стоит отметить, что фотографы с трудом узнали в женщине, лицо которой закрывали большие солнцезащитные очки, звезду фильма «Мистер и миссис Смит»: «То, что это Анджелина, стало понятно лишь после того, как мы увидели рядом с ней Пакса, который сопровождал мать во время ее прогулки по магазинам, — сообщил один из очевидцев. — Джоли разговаривала с ним исключительно шепотом, чтобы никто из окружающих не мог услышать, о чем они беседуют. Кроме того, Энджи старалась ограничить свои контакты с консультантами бутиков и не вступала с ними в диалог».

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Стоит отметить, что в последнее время актриса редко появляется на публике в нарядах, подчеркивающих фигуру, предпочитая им одежду свободного кроя. По мнению поклонников знаменитости, так она старается скрыть свою чрезмерную худобу.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

В свою очередь, экс-супруг Анджелины Брэд Питт, который нашел в себе силы появиться в прошлые выходные на премии «Золотой глобус», поднявшись на сцену, был встречен продолжительными овациями. Тем самым коллеги по киноцеху поддержали актера и подтвердили, что абсолютное большинство находится на его стороне.


Брэд Питт на "Золотом глобусе"

Брэд Питт на "Золотом глобусе"

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