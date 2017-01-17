Анджелина Джоли шокирует окружающих своей худобой

На днях папарацци удалось запечатлеть экс-возлюбленную Брэда Питта во время шопинга в одном из торговых центров западного Лос-Анджелеса. Правда, стоит отметить, что фотографы с трудом узнали в женщине, лицо которой закрывали большие солнцезащитные очки, звезду фильма «Мистер и миссис Смит»: «То, что это Анджелина, стало понятно лишь после того, как мы увидели рядом с ней Пакса, который сопровождал мать во время ее прогулки по магазинам, — сообщил один из очевидцев. — Джоли разговаривала с ним исключительно шепотом, чтобы никто из окружающих не мог услышать, о чем они беседуют. Кроме того, Энджи старалась ограничить свои контакты с консультантами бутиков и не вступала с ними в диалог».