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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

09 февраля 2017

В сети появились новые фото беременной Ирины Шейк

Невеста Брэдли Купера попала в поле зрения голливудских папарацци

Где-где, а в Лос-Анджелесе папарацци не дремлют. Так, накануне в фокусе охотников за горячим кадром оказалась Ирина Шейк. С тех пор как стало известно о беременности топ-модели, репортеры преследуют шатенку по пятам. В последнее время Шейк всюду сопровождает Брэдли Купер: актер очень трогательно заботится о возлюбленной и ходит вместе с ней на все плановые обследования в клинику, чтобы наблюдать, как развивается ребенок. На этот раз фотографы подловили красавицу в одиночестве на выходе из отеля и запечатлели с заметно округлившимся животом, который уже не в силах скрыть даже свободная одежда. И хотя Шейк по-прежнему предпочитает не давать комментариев о своем положении, снимки красноречиво свидетельствуют, что модель примерно на седьмом месяце беременности, а значит, долгожданный малыш появится на свет уже в конце апреля или начале мая.

Пол ребенка будущим родителям известен, и они уже думают об имени для первенца. Впрочем, и то, и другое пока не афишируют.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк

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