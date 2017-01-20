В сеть попали обнаженные снимки матери Барака Обамы

Не успел Барак Обама официально сдать пост, как европейские СМИ всколыхнул скандал: в сеть попали архивные снимки матери экс-президента Энн Данхэм, снятой обнаженной. Сообщается, что фотографии были сделаны за год до рождения Барака Обамы, на них Данхэм 18 лет. Как известно, мать Барака Обамы английского, шотландского, ирландского и немецкого происхождения, а сама фамилия Данэм принадлежит к американской аристократии.

К слову, эти фотографии не впервые вызывают шумиху: ранее снимки были обнародованы в 2008 году во время президентской кампании, и тогда дело удалось замять. Теперь фото вновь всплыли на поверхность, и многие СМИ предполагают, что подобный компромат может являться попыткой отвлечь внимание от текущих протестов вокруг инаугурации нынешнего президента Дональда Трампа.