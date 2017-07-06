Анджелина Джоли скрывает худобу под свободной одеждой

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В сеть попали новые фотографии актрисы
На днях стало известно, что Анджелина Джоли вместе с детьми окончательно переехала в свой дом в Лос-Фелис и начала знакомиться с местными «достопримечательностями». В частности, папарацци удалось сфотографировать звезду вместе с дочерью Вивьен выходящей из шопинг-молла, расположенного в непосредственной близости от нового особняка актрисы. Интересно, что некоторое время назад в этом магазине был замечен и бывший супруг звезды Брэд Питт, так как его дом находится в том же районе.
Поклонники 42-летней актрисы также обратили внимание, что она вновь начала ходить в платьях свободного кроя, которые скрывают фигуру. По словам инсайдеров, Джоли носит их лишь для того, чтобы прекратить обсуждения в прессе ее худобы: «Анджелина очень переживает по поводу своей нынешней физической формы. Да, она вновь сбросила пару килограммов из-за нервов, связанных с переездом, поэтому старается носить вещи, которые будут это скрывать».
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