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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    06 июля 2017

    Анджелина Джоли скрывает худобу под свободной одеждой

    В сеть попали новые фотографии актрисы

    На днях стало известно, что Анджелина Джоли вместе с детьми окончательно переехала в свой дом в Лос-Фелис и начала знакомиться с местными «достопримечательностями». В частности, папарацци удалось сфотографировать звезду вместе с дочерью Вивьен выходящей из шопинг-молла, расположенного в непосредственной близости от нового особняка актрисы. Интересно, что некоторое время назад в этом магазине был замечен и бывший супруг звезды Брэд Питт, так как его дом находится в том же районе.

    Анджелина Джоли с дочерью Вивьен ФОТОLegion-media.ru, Getty Images
    Анджелина Джоли с дочерью Вивьен

    Поклонники 42-летней актрисы также обратили внимание, что она вновь начала ходить в платьях свободного кроя, которые скрывают фигуру. По словам инсайдеров, Джоли носит их лишь для того, чтобы прекратить обсуждения в прессе ее худобы: «Анджелина очень переживает по поводу своей нынешней физической формы. Да, она вновь сбросила пару килограммов из-за нервов, связанных с переездом, поэтому старается носить вещи, которые будут это скрывать».


    Анджелина Джоли

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