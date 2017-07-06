Анджелина Джоли скрывает худобу под свободной одеждой

На днях стало известно, что Анджелина Джоли вместе с детьми окончательно переехала в свой дом в Лос-Фелис и начала знакомиться с местными «достопримечательностями». В частности, папарацци удалось сфотографировать звезду вместе с дочерью Вивьен выходящей из шопинг-молла, расположенного в непосредственной близости от нового особняка актрисы. Интересно, что некоторое время назад в этом магазине был замечен и бывший супруг звезды Брэд Питт, так как его дом находится в том же районе.