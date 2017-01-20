В сеть попала провокационная фотосессия Ким Кардашьян

Несмотря на то, что сейчас Ким имеет больше 90 миллионов подписчиков в Instagram и дает мастер-классы по тому, как правильно позировать фотографам, оказалось, что каких-то 10 лет назад звезда реалити крайне скованно чувствовала себя перед камерой. К этому выводу пришли поклонники супруги Канье Уэста после того, как в сети появилась откровенная фотосессия Кардашьян, датированная 2007 годом. По мнению фанатов Ким, на снимках она выглядит крайне зажатой, в отличие от голых селфи, которые она с завидной периодичностью выкладывала в прошлом году.