В сеть попала провокационная фотосессия Ким Кардашьян

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Звезда реалити гордится тем, что была девушкой месяца в Playboy
Несмотря на то, что сейчас Ким имеет больше 90 миллионов подписчиков в Instagram и дает мастер-классы по тому, как правильно позировать фотографам, оказалось, что каких-то 10 лет назад звезда реалити крайне скованно чувствовала себя перед камерой. К этому выводу пришли поклонники супруги Канье Уэста после того, как в сети появилась откровенная фотосессия Кардашьян, датированная 2007 годом. По мнению фанатов Ким, на снимках она выглядит крайне зажатой, в отличие от голых селфи, которые она с завидной периодичностью выкладывала в прошлом году.
Ким Кардашьян, 2007 год
Ким Кардашьян, 2007 год
Напомним, что на момент проведения этой фотосессии Ким состояла в отношениях с моделью Калумом Бестом и еще не прибегала к услугам пластических хирургов.
Калум БестФОТО
К слову, в том же году Ким стала одной из моделей с обложки мужского журнала Playboy. Стоит отметить, что после рождения второго ребенка звезда реалити даже опубликовала в Instagram несколько снимков с бэкстейджа этой фотосессии, тем самым подчеркивая, что очень гордится этим фактом своей биографии.
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