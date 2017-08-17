В одну реку: Агния Дитковските и Алексей Чадов снова вместе

Агния Дитковските и Алексей Чадов расстались в июле 2015 года после пяти лет брака. Официальный развод, впрочем, был оформлен только этим летом, меньше месяца назад. (Как писала пресса, инициатива принадлежала Дитковските. Актриса подала заявление еще в мае, Чадов на заседании отсутствовал, и решение было вынесено без него).

После расставания Агния и Алексей хранили молчание относительно своих личных текущих дел. Это, конечно, порождало разнообразные слухи — сплетничали о новом романе Чадова, о тайном рождении второго ребенка Дитковските.

Новая волна разговоров — о воссоединении звезд. Точнее, как минимум о совместно проводимом отпуске. Действительно, в аккаунтах артистов в Instagram одновременно в последние дни публикуются снимки с некоего курорта. Поклонники тут же сделали вывод, что фото сделаны в одном и том же месте. Общих снимков в сетях, разумеется, нет — Агния и Алексей постят или себя, или своего общего сына, трехлетнего Федора, но публика уже рассуждает о воссоединении прежнего звездного союза.