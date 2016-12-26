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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

26 декабря 2016

В глубоком шоке: реакция звезд на смерть Джорджа Майкла

Знаменитости высказались о великом музыканте

Неожиданная кончина Джорджа Майкла поразила не только миллионы простых поклонников артиста, но и его коллег по шоу-бизнесу. На случившееся отреагировали как те, кто лично знал Майкла, так и те, кто восхищался его талантом.

Джордж Майкл

Джордж Майкл

«О Боже, нет... Я люблю тебя, Джордж. Покойся с миром», — написал в Twitter Робби Уильямс, чья сольная карьера началась с кавер-версии хита Майкла Freedom.

«Я в глубоком шоке. Я лишился дорогого друга — добрейшего, щедрого душой, великолепного артиста. Мое сердце с его семьей, друзьями и поклонниками», — написал Элтон Джон в Instagram.

Джордж Майкл и Элтон Джон

Джордж Майкл и Элтон Джон

Топ-модели Линда Евангелиста и Кристи Тарлингтон, снимавшиеся в том эпохальном клипе, также отозвались на смерть музыканта.

«Я потрясена этой трагической смертью. R.I.P., дорогой Джордж», — написала Евангелиста, а Тарлингтон поблагодарила Майкла за «искреннюю музыку и чистое сердце».

Кристи Тарлингтон, Джордж Майкл и Линда Евангелиста

Кристи Тарлингтон, Джордж Майкл и Линда Евангелиста

Почти слово в слово отреагировала на кончину Майкла и Джери Холлиуэлл. «Так грустно, R.I.P, Джордж, дорогой друг, добрейший, щедрый и талантливый человек», — отозвалась певица.

Представительница нынешнего поколения топ-моделей Коко Роша также не осталась в стороне. «Не могу поверить, что еще один великий покинул нас в 2016-м. Джордж Майкл был невероятным талантом. Freedom будет вечным гимном моды».

«Сердце разрывается из-за потери моего любимого друга. Больно его любимым, его друзьям, всему миру музыки, миру в целом», — откликнулся друг детства Майкла, напарник по дуэту Wham! Эндрю Риджли.

«2016 год — потеря еще одной талантливой души. Наша любовь и поддержка семье Джорджа Майкла», — написала группа Duran Duran, сопроводив пост в Twitter архивным фото, на котором присутствуют Стинг, фронтмен Duran Duran Саймон Ле Бон, Боб Гелдоф и Джордж Майкл.

«Я всегда любил Джорджа, сколько себя помню», — отозвался шоумен Джеймс Корден, добавив, что Майкл (герой самого первого выпуска шоу Кордена Carpool Karaoke) был «абсолютным вдохновением».

«Покойся с миром, Джордж Майкл. Не могу поверить в случившееся. Невероятный певец, хороший человек; слишком рано ушел от нас», — написал Брайан Адамс.

Представительница нынешнего поколения топ-моделей Коко Роша также не осталась в стороне. «Не могу поверить, что еще один великий покинул нас в 2016-м. Джордж Майкл был невероятным талантом. Freedom будет вечным гимном моды».

«Моя любовь. Моя душа и мое сердце с тобой, с теми, кого ты любил. Я обращусь к тебе твоими же словами: «Я думаю, ты потрясающий». Ты — настоящий друг, который должен был петь на моей свадьбе... Мы всегда будем продолжать общаться посредством молитв, ведь ты стал ангелом. Я люблю тебя, дорогой друг», — пронзительным постом откликнулась Линдси Лохан.

Мадонна разместила в Instagram фрагмент одной из церемоний вручения премий MTV конца 80-х, сопроводив злым комментарием: «Прощай, мой друг. Еще один великий артист ушел от нас. 2016-ый, может, ты наконец свалишь к чертовой матери?».

Вспомнила прошлое и группа One Republic, опубликовав в своем посте видео на хит Джорджа Майкла Freedom: «Мы все еще одержимы этой песней».

Райан Рейнольдс назвал Джорджа Майкла «добрым и мягким человеком», а Стелла Маккартни заявила, что артист наполнял пространство светом.  «Джордж, ты вдохновлял людей, ты освещал комнату, когда входил в нее. Благодаря тебе в моем детстве было много волшебных моментов!» — написала Маккартни.

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