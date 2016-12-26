Ушел из жизни певец Джордж Майкл

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На 54-м году жизни
Печальная новость пришла из Британии: скончался известный певец и композитор Джордж Майкл. Об этом сообщил его представитель каналу ВВС. Смерть зафиксировали врачи в поместье артиста в графстве Оксфордшир. По данным полиции, нет никаких признаков того, что смерть была насильственной.
«С большой скорбью мы подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж ушел с миром дома в этот рождественский день. Семья просит уважать свое право на приватность в это эмоционально сложное время. В настоящий момент комментариев больше не будет», — заявил агент исполнителя.
Джордж Майкл на концерте в Бирмингеме, сентябрь 2012
Свой путь Джордж Майкл (настоящее имя — Йоргос Кириакос Панайоту) начал в 1981 году, когда вместе со своим школьным другом Эндрю Риджли создал группу The Executives, позже переименованную в Wham!. Дуэт добился определенного успеха (чего только стоит хит всех времен «Last Christmas»), однако мировую популярность и любовь Майкл получил после того как в 1987 году занялся сольной карьерой.
За свою музыкальную карьеру Джордж Майкл стал знаковой фигурой, без которой невозможно представить поп-сцену ХХ века. Помимо музыкальных заслуг, певец навсегда запомнится своей любовью к миру моды – вспомнить хотя бы видео на песню Freedom, где снялись Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл. Или более позднее видео Too Funky, которое он сам срежиссировал, на съемки которого вновь позвал своих подруг – Еву Герцигову, Надю Ауэрманн Тайру Бэнкс и других, а костюмы для которого создал Тьерри Мюглер.
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