Ушел из жизни певец Джордж Майкл

Печальная новость пришла из Британии: скончался известный певец и композитор Джордж Майкл. Об этом сообщил его представитель каналу ВВС. Смерть зафиксировали врачи в поместье артиста в графстве Оксфордшир. ​По данным полиции, нет никаких признаков того, что смерть была насильственной.

«С большой скорбью мы подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж ушел с миром дома в этот рождественский день. Семья просит уважать свое право на приватность в это эмоционально сложное время. В настоящий момент комментариев больше не будет», — заявил агент исполнителя.