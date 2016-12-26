Новый год 2017 готовимся к празднику
Выбор подарков Лучший презент на праздники - какой он?
Итоги 2016 главные события уходящего года
Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

26 декабря 2016

Ушел из жизни певец Джордж Майкл

На 54-м году жизни

Печальная новость пришла из Британии: скончался известный певец и композитор Джордж Майкл. Об этом сообщил его представитель каналу ВВС. Смерть зафиксировали врачи в поместье артиста в графстве Оксфордшир. ​По данным полиции, нет никаких признаков того, что смерть была насильственной.

«С большой скорбью мы подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж ушел с миром дома в этот рождественский день. Семья просит уважать свое право на приватность в это эмоционально сложное время. В настоящий момент комментариев больше не будет», — заявил агент исполнителя.

Джордж Майкл на концерте в Бирмингеме, сентябрь 2012

Джордж Майкл на концерте в Бирмингеме, сентябрь 2012

Свой путь Джордж Майкл (настоящее имя — Йоргос Кириакос Панайоту) начал в 1981 году, когда вместе со своим школьным другом Эндрю Риджли создал группу The Executives, позже переименованную в Wham!. Дуэт добился определенного успеха (чего только стоит хит всех времен «Last Christmas»), однако мировую популярность и любовь Майкл получил после того как в 1987 году занялся сольной карьерой.

За свою музыкальную карьеру Джордж Майкл стал знаковой фигурой, без которой невозможно представить поп-сцену ХХ века. Помимо музыкальных заслуг, певец навсегда запомнится своей любовью к миру моды – вспомнить хотя бы видео на песню Freedom, где снялись Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл. Или более позднее видео Too Funky, которое он сам срежиссировал, на съемки которого вновь позвал своих подруг – Еву Герцигову, Надю Ауэрманн Тайру Бэнкс и других, а костюмы для которого создал Тьерри Мюглер.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Лучшие песни Джорджа Майкла

Американские СМИ: Жизель Бюндхен беременнаНазвана вероятная причина смерти Джорджа Майкла

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
200 призов в новогодней игреНе теряйте времени – игра уже началась!
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи

Читайте также

МузыкаРоскошные женщины из клипов Джорджа Майкла
НовостиВ глубоком шоке: реакция звезд на смерть Джорджа Майкла
НовостиНазвана вероятная причина смерти Джорджа Майкла
МузыкаПоследнее Рождество: Лучшие песни Джорджа Майкла

ELLE рекомендует

Звездный стильМодные провалы 2016: самые неудачные платья знаменитостей
ПрактикаБожественное тело: 9 фактов о диете ангела
ПрактикаШесть секретов женщин, которые всегда соблазнительно пахнут
ЗдоровьеКак правильно спать, чтобы высыпаться?

Лучшее на Elle

ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Любовь и сексЛюбовный гороскоп на 2017 год
ЕдаНовогодний стол в год Петуха
ПрактикаУрок русского: новые и лучшие ароматы про Россию
ПсихологияСуществует ли женская дружба?
ПрактикаНа ровном месте: новые тональные средства
ПрактикаГлавные бьюти-новинки 2016 года
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.