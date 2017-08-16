Умерла Вера Глаголева

Актриса Вера Глаголева, известная по фильмам «Сошедшие с небес» и «Бедная Саша», умерла в США. Об этом РИА Новости сообщила подруга Глаголевой Лариса Гузеева. Семья зятя Глаголевой Александра Овечкина подтвредила эту новость и попросила прессу не тревожить их в это тяжелое время.



ФОТО Legion Media, Instagram

Причиной смерти 61-летней российской актрисы называют онкологическое заболевание, с которым она боролась на протяжении последних нескольких лет. Также известно, что похороны пройдут в России.

Вера Глаголева и Родион Нахапетов

Вера Глаголева родилась в 1956 году. Первую роль в кино она сыграла в 1975-м в фильме «На край света» режиссера Родиона Нахапетова. Актриса снялась почти в 50 фильмах, включая картины «Не стреляйте в белых лебедей», «Торпедоносцы», «Воскресный папа» и «Сошедшие с небес». В 2000-х Глаголева сыграла в минисериале «Наследницы». Кроме того, она сняла шесть фильмов в качестве режиссера.

Первым мужем Глаголевой был режиссер Родион Нахапетов, в браке с которым родились дочери Анна и Мария. Вторым супругом актрисы стал бизнесмен Кирилл Шубский — дочь пары Анастасия не так давно вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина.