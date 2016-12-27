Умерла актриса Кэрри Фишер, сыгравшая Лею в «Звездных войн»

Актриса Кэрри Фишер , получившая мировую известность благодаря роли принцессы Леи в саге «Звездные войны», скончалась в Лос-Анджелесе. Фишер, в октябре отметившая шестидесятилетие, несколько дней назад перенесла инфаркт. Инцидент случился на борту самолета, следовавшего из Лондона в Лос-Анджелес. Фишер, которая находилась в Европе в рекламном туре в поддержку своих мемуаров, стало плохо за 15 минут до посадки. Врач, бывший среди пассажиров, оказал необходимую помощь. К приземлившемуся самолету была вызвана скорая, и, как сообщали таблоиды, актрису реанимировали еще 15 минут по дороге в клинику.

Спустя сутки брат Фишер, Тодд Фишер, рассказал, что Кэрри по-прежнему в реанимации. «Ничего нового от врачей...Нет ни хороших, ни плохих новостей», — заявил он.

Вчера мать Кэрри, актриса Дебби Рейнолдс, написала в Twitter, что состояние дочери стабилизировалось.

Кроме «Звездных войн», Кэрри Фишер снималась в «Братьях Блюз», «Когда Гарри встретил Салли» и многих других филмах.