Ума Турман выиграла право единоличной опеки над дочерью

Больше двух лет тянулась судебная тяжба между Умой Турман и ее бывшим гражданским супругом, швейцарским финансистом Арпадом Бюссоном, за опеку над четырехлетней дочерью. Дело выиграл адвокат актрисы — по решению суда ей достается право единоличной опеки над малышкой Луной.

Напомним, что в середине января Бюссон предпринял последнюю попытку хоть как-то повлиять на ход дела, обвинив экс-супругу в психическом расстройстве. По словам финансиста, его бывшая жена злоупотребляет алкоголем, нередко смешивая его с антидепрессантами, поэтому ее встречи с дочерью должны проходить под пристальным наблюдением специалиста.