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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

31 января 2017

Ума Турман выиграла право единоличной опеки над дочерью

Судебная тяжба между голливудской актрисой и ее бывшим мужем подошла к концу

Больше двух лет тянулась судебная тяжба между Умой Турман и ее бывшим гражданским супругом, швейцарским финансистом Арпадом Бюссоном, за опеку над четырехлетней дочерью. Дело выиграл адвокат актрисы — по решению суда ей достается право единоличной опеки над малышкой Луной.

Напомним, что в середине января Бюссон предпринял последнюю попытку хоть как-то повлиять на ход дела, обвинив экс-супругу в психическом расстройстве. По словам финансиста, его бывшая жена злоупотребляет алкоголем, нередко смешивая его с антидепрессантами, поэтому ее встречи с дочерью должны проходить под пристальным наблюдением специалиста.

Ума Турман и Арпад Бюссон

Ума Турман и Арпад Бюссон

Тем не менее вызванный на судебное заседание эксперт заключил, что обвинения Арпада Бюссона совершенно беспочвенны — физическое и эмоциональное состояние актрисы на момент заседания было в совершенной норме. Не меньше вопросов у суда возникло в адрес самого финансиста, который затеял судебное разбирательство из-за ранее принятого постановления, согласно которому он может видеться с дочкой только на территории США.

Дело в том, что бизнесмен надеялся оспорить решение суда, обвинив жену в психическом расстройстве, так как хотел бы встречаться с малышкой в удобное для него время и в любом месте: из-за налогов Бюссон не может поселиться в Америке — в Штатах он должен находиться не более 120 дней в году.

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Бьюти-эволюция: Ума Турман

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