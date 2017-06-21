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Звезды

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21 июня 2017

Ума Турман поделилась редким семейным фото

Актриса выложила снимок с детьми и отцом

Ума Турман редко делится со своими подписчиками в Instagram семейными фотографиями, преимущественно публикуя собственные образы с красных дорожек. Вчера актриса выложила редкий снимок с отцом Робертом Турманом и тремя детьми: дочерями Майей и Луной и сыном Левоном.

Ума поделились фото не просто так: таким образом Турман запоздало поздравила своего папу с Днем отца и выходом графического романа о Далай-Ламе «Человек мира». Отец актрисы — писатель, ученый и глава Тибетского дома. В 1997-м журнал Time включил Роберта Турман в список 25 самых влиятельных американцев.


Напомним, что дочь Майю и сына Левона актриса родила в браке с Итоном Хоуком. Отцом Луны является бизнесмен Арпад Бюссон. За право опеки над дочерью Турман и Бюссон судились на протяжении двух лет. В итоге решением суда его получила актриса.

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