Ума Турман поделилась редким семейным фото

Ума Турман редко делится со своими подписчиками в Instagram семейными фотографиями, преимущественно публикуя собственные образы с красных дорожек. Вчера актриса выложила редкий снимок с отцом Робертом Турманом и тремя детьми: дочерями Майей и Луной и сыном Левоном.

Ума поделились фото не просто так: таким образом Турман запоздало поздравила своего папу с Днем отца и выходом графического романа о Далай-Ламе «Человек мира». Отец актрисы — писатель, ученый и глава Тибетского дома. В 1997-м журнал Time включил Роберта Турман в список 25 самых влиятельных американцев.