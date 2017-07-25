Леонардо Ди Каприо давно заработал репутацию филантропа и борца за экологию. Благотворительная деятельность Кейт Уинслет известна чуть меньше, но от этого не менее значима — ее фонд The Golden Hat Foundation помогает семьям, в которых есть дети-аутисты. Оба актера — и одновременно большие друзья — объединят свои усилия на ежегодном мероприятии DiCaprio, запланированном на 26 июля. В рамках благотворительного вечера пройдет аукцион, где в том числе будет выставлен на продажу ужин в компании Лео и Кейт. Стартовая цена лота пока неизвестна, сообщается лишь, что победитель должен выбрать дату не позже ноября, ужин пройдет в одном из ресторанов Нью-Йорка.