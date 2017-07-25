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    25 июля 2017

    Ужин с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет будет продан на аукционе

    Благотворительный аукцион пройдет в рамках акции, которую устраивает Фонд актера в Сен-Тропе

    Леонардо Ди Каприо давно заработал репутацию филантропа и борца за экологию. Благотворительная деятельность Кейт Уинслет известна чуть меньше, но от этого не менее значима — ее фонд The Golden Hat Foundation помогает семьям, в которых есть дети-аутисты. Оба актера — и одновременно большие друзья — объединят свои усилия на ежегодном мероприятии DiCaprio, запланированном на 26 июля. В рамках благотворительного вечера пройдет аукцион, где в том числе будет выставлен на продажу ужин в компании Лео и Кейт. Стартовая цена лота пока неизвестна, сообщается лишь, что победитель должен выбрать дату не позже ноября, ужин пройдет в одном из ресторанов Нью-Йорка.

    Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет

    Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет

    Вечеринку от DiCaprio, которая состоится во французском Сен-Тропе, посетят Мадонна, Кейт Бланшетт, Эмма Стоун, Марион Котийяр, Том Хэнкс, Джаред Лето, Пенелопа Крус, Кейт Хадсон, Тоби Магуайр и Ума Турман. В программе заявлено также выступление Ленни Кравица.

    Цель акции — сбор средств для Фонда Леонардо Ди Каприо, за последние семь лет выделившего более $80 млн на гранты в области экологии. Кроме того, часть собранных средств пойдет в The Golden Hat Foundation Кейт Уинслет. В прошлом году подобное мероприятие, устроенное Ди Каприо, привлекло $45 млн для более чем тридцати общественных организаций во всем мире.

    Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет фото

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