У Тома Круза новый роман

Брак Тома Круза и Кэти Холмс распался почти пять лет назад, и с тех пор, несмотря на регулярные слухи о возможных романах, ничего действительно серьезного в личной жизни Круза не происходило. Но, похоже, ситуация изменилась. Как пишет западная пресса, 54-летний актер встречается со своей партнершей по пятой части франшизы «Миссия невыполнима» Ребеккой Фергюсон. Их знакомство произошло два года назад, но тогда, несмотря на сближение в процессе работы на площадке, романа не случилось. У Круза на тот момент был флирт со своей ассистенткой Эмили Томас, а Фергюсон уже довольно долго жила гражданским браком с Людвигом Холбергом, отцом ее сына Айзека.

Ребекка Фергюсон и Том Круз

Далее отношения и Тома, и Ребекки подошли к концу, и несколько месяцев назад, оказавшись рядом на одной из вечеринок, между актерами наконец пробежала искра. Роман так увлек Круза, что он, прежде требовавший на правах продюсера, чтобы в каждом новом фильме франшизы «Миссия невыполнима» у него была новая партнерша, решил изменить этому правилу. В шестой части Mission Impossible, как сообщают СМИ, вновь появится Ребекка Фергюсон. Съемки ленты стартуют в самое ближайшее время в Лондоне.

«Миссия невыполнима: Племя изгоев»