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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

03 февраля 2017

У Тома Круза новый роман

Актер встречается с Ребеккой Фергюсон

Брак Тома Круза и Кэти Холмс распался почти пять лет назад, и с тех пор, несмотря на регулярные слухи о возможных романах, ничего действительно серьезного в личной жизни Круза не происходило. Но, похоже, ситуация изменилась. Как пишет западная пресса, 54-летний актер встречается со своей партнершей по пятой части франшизы «Миссия невыполнима» Ребеккой Фергюсон. Их знакомство произошло два года назад, но тогда, несмотря на сближение в процессе работы на площадке, романа не случилось. У Круза на тот момент был флирт со своей ассистенткой Эмили Томас, а Фергюсон уже довольно долго жила гражданским браком с Людвигом Холбергом, отцом ее сына Айзека.

Ребекка Фергюсон и Том Круз

Ребекка Фергюсон и Том Круз

Далее отношения и Тома, и Ребекки подошли к концу, и несколько месяцев назад, оказавшись рядом на одной из вечеринок, между актерами наконец пробежала искра. Роман так увлек Круза, что он, прежде требовавший на правах продюсера, чтобы в каждом новом фильме франшизы «Миссия невыполнима» у него была новая партнерша, решил изменить этому правилу. В шестой части Mission Impossible, как сообщают СМИ, вновь появится Ребекка Фергюсон. Съемки ленты стартуют в самое ближайшее время в Лондоне.

«Миссия невыполнима: Племя изгоев»

«Миссия невыполнима: Племя изгоев»

Ребекка Луиза Фергюсон Сундстрем (это ее полное имя) снимается в кино и на телевидении с 13 лет. Ей 33 года, она наполовину англичанка (по отцу), наполовину шведка. Международная карьера Фергюсон началась в 2013-м, после роли в историческом сериале «Белая королева». С тех пор актриса активно снимается: на ее счету «Геракл», упомянутая «Миссия невыполнима: племя изгоев» и недавняя «Девушка в поезде». Кроме очередной части франшизы в компании Круза, Ребекка появится в скором времени в экранизации одноименного романа Ю Несбе «Снеговик», а также в фантастической ленте «Живое», где ее партнерами стали Райан Рейнольдс и Джейк Джилленхол.

Ребекка Фергюсон и Том Круз

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