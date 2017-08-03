У Танцующего миллионера новый роман

В начале июля в прессе появились сообщения, что Джанлука Вакки, известный как Танцующий миллионер, и его жена Джорджия Габриэле расстались. Подтверждением этого было то, что Джанлука и Джорджия уже давно не публиковали в соцсетях совместные фото и видео и что миллионера видели в компании вице-Мисс Вселенной-2015 Ариадны Гутьеррес. Модель поделилась в Instagram своим снимком с Вакки, что и вызвало разговоры об их романе. На днях миллионер косвенно подтвердил их, опубликовав сразу несколько фотографий с Гутьеррес.

49-летний миллионер и 23-летняя модель сейчас проводят вместе отпуск: влюбленные делятся с подписчиками фото, где они загорают и веселятся на яхте.