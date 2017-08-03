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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    03 августа 2017

    У Танцующего миллионера новый роман

    Кто стал избранницей звезды Instagram Джанлуки Вакки?

    В начале июля в прессе появились сообщения, что Джанлука Вакки, известный как Танцующий миллионер, и его жена Джорджия Габриэле расстались. Подтверждением этого было то, что Джанлука и Джорджия уже давно не публиковали в соцсетях совместные фото и видео и что миллионера видели в компании вице-Мисс Вселенной-2015 Ариадны Гутьеррес. Модель поделилась в Instagram своим снимком с Вакки, что и вызвало разговоры об их романе. На днях миллионер косвенно подтвердил их, опубликовав сразу несколько фотографий с Гутьеррес.

    49-летний миллионер и 23-летняя модель сейчас проводят вместе отпуск: влюбленные делятся с подписчиками фото, где они загорают и веселятся на яхте.


    Ариадна Гутьеррес известна не просто как вице-Мисс Вселенная. Модель из Колумбии — это та самая девушка, которую в 2015 году ведущий Стив Харви по ошибке назвал победительницей конкурса. Позже выяснилось, что на самом деле Ариадна заняла второе место, а главный титул получила Мисс Филиппины Пия Алонсо.


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