У Танцующего миллионера финансовые проблемы

Полная версия
Имущество 50-летнего Джанлуки Вакки арестовали за долги
Итальянский миллионер Джанлука Вакки, прославившийся в Instagram благодаря видео танцев со своей женой Джорджией Габриэле (пару месяцев назад супруги расстались), никогда не скрывал, что любит жить на широкую ногу. Только на прошлой неделе Танцующий миллионер масштабно отпраздновал свой 50-летний юбилей вместе с новой возлюбленной, вице-мисс Вселенной-2015, 23-летней Ариадной Гутьеррес, а сегодня газета Corriere della Sera сообщила, что имущество Вакки арестовано за долги.
По данным издания, Джанлука взял кредит в одном из банков на сумму 10,5 млн евро, однако не стал его выплачивать. Суд решил арестовать виллы, яхты и акции принадлежащих бизнесмену компаний до того момента, пока миллионер не погасит долг.
Вакки пока не прокомментировал эту новость, а на своей странице в соцсети продолжает публиковать фотографии с вечеринки в честь дня рождения.