У Танцующего миллионера финансовые проблемы

По данным издания, Джанлука взял кредит в одном из банков на сумму 10,5 млн евро, однако не стал его выплачивать. Суд решил арестовать виллы, яхты и акции принадлежащих бизнесмену компаний до того момента, пока миллионер не погасит долг.