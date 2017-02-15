У Скарлетт Йоханссон новый роман

В конце января в прессе появилась информация о том, что Скарлетт Йоханссон разводится с французским журналистом Роменом Дориаком. Причиной расставания называют вспыльчивый характер актрисы. На фоне слухов пара выходила вместе в свет, однако обручальное кольцо Йоханссон уже не носит, что подтверждает сообщения СМИ. По словам инсайдеров, актриса и журналист разошлись еще летом, но сохранили дружеские отношения.

Британский журнал Grazia выяснил, что как раз летом у Скарлетт случился новый роман. 32-летняя актриса начала встречаться с 45-летним режиссером Рупертом Сандерсом. С ним Йоханссон работала над новым фильмом «Призрак в доспехах».

«Теперь, когда уже все увидели, что Скарлетт больше не носит обручальное кольцо, не за горами тот день, когда она появится с Рупертом на публике», — рассказал источник издания.