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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

15 февраля 2017

У Скарлетт Йоханссон новый роман

Актриса встречается с режиссером фильма «Призрак в доспехах» Рупертом Сандерсом

В конце января в прессе появилась информация о том, что Скарлетт Йоханссон разводится с французским журналистом Роменом Дориаком. Причиной расставания называют вспыльчивый характер актрисы. На фоне слухов пара выходила вместе в свет, однако обручальное кольцо Йоханссон уже не носит, что подтверждает сообщения СМИ. По словам инсайдеров, актриса и журналист разошлись еще летом, но сохранили дружеские отношения.

Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак

Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак

ФОТОGetty Images

Британский журнал Grazia выяснил, что как раз летом у Скарлетт случился новый роман. 32-летняя актриса начала встречаться с 45-летним режиссером Рупертом Сандерсом. С ним Йоханссон работала над новым фильмом «Призрак в доспехах».

«Теперь, когда уже все увидели, что Скарлетт больше не носит обручальное кольцо, не за горами тот день, когда она появится с Рупертом на публике», — рассказал источник издания.

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон

Руперт Сандерс

Руперт Сандерс

В 2012 году Руперт Сандерс стал причиной разрыва Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона. Актриса изменила коллеге по вампирской саге «Сумерки» с режиссером фильма «Белоснежка и охотник»: снимки их поцелуев попали в прессу. Стюарт и Паттинсон какое-то время пытались восстановить отношения, но актер все же не смог простить возлюбленную. Сандерс в это время был женат на модели Либерти Росс. В январе 2013-го его жена подала на развод.

Руперт Сандерс и Либерт Росс

Руперт Сандерс и Либерт Росс

Руперт Сандерс и Кристен Стюарт

Руперт Сандерс и Кристен Стюарт

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