У Шэрон Стоун новый роман

Несмотря на то, что еще летом прошлого года 58-летняя актриса утверждала, что не собирается заводить новые отношения, на днях стало известно, что Шэрон Стоун наконец-то влюблена. Причем, в отличие от большинства ровесниц, которые предпочитают встречаться с молодыми мужчинами, ее избранником стал не юный танцор или модель, а уже вполне состоявшийся бизнесмен — 62-летний спортивный агент Лонни Купер. По словам инсайдеров, актриса и ее новый возлюбленный все свободное время проводят вместе: «Шэрон в буквальном смысле расцвела. Она очень счастлива с Лонни».