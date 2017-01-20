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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 января 2017

У Шэрон Стоун новый роман

Актриса начала встречаться с 62-летним спортивным агентом

Несмотря на то, что еще летом прошлого года 58-летняя актриса утверждала, что не собирается заводить новые отношения, на днях стало известно, что Шэрон Стоун наконец-то влюблена. Причем, в отличие от большинства ровесниц, которые предпочитают встречаться с молодыми мужчинами, ее избранником стал не юный танцор или модель, а уже вполне состоявшийся бизнесмен — 62-летний спортивный агент Лонни Купер. По словам инсайдеров, актриса и ее новый возлюбленный все свободное время проводят вместе: «Шэрон в буквальном смысле расцвела. Она очень счастлива с Лонни».

Шэрон Стоун и Лонни Купер

Шэрон Стоун и Лонни Купер

ФОТОSplash, Getty Images

Стоит отметить, что Стоун уже успела познакомить своего избранника с детьми: «Ребята даже в шутку начали называть Лонни папой. Этот факт натолкнул Шэрон на мысли — может, ей и вправду стоит задуматься о возможности вновь выйти замуж, ведь она считает Лонни идеальным мужчиной», — утверждает один из близких друзей актрисы.

Лонни Купер

Лонни Купер

Напомним, что звезда фильма «Основной инстинкт» была замужем дважды: с 1984 по 1987 годы за сценаристом и продюсером Майклом Гринбургом, а с 1998 по 2004 — за вице-президентом и редактором газеты San Francisco Chronicle Филом Бронштейном.

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун

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