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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 декабря 2016

У Шарлиз Терон роман с давним другом

Актрису заметили на свидании с Сетом Макфарлейном

Главная блондинка Голливуда после расставания с Шоном Пенном продолжает пребывать в состоянии single. Приписываемый ей прессой роман с Беном Аффлеком так и не нашел подтверждения, а сама актриса с головой ушла в работу над новой ролью в картине «Талли», ради которой набрала 16 килограммов. Несмотря на то, что звезда сама признается, что в таком весе чувствует себя некомфортно и неуверенно, это, похоже, не помешало ей все же закрутить новый роман — папарацци уже не в первый раз застали девушку на свидании с актером, сценаристом и продюсером Сетом Макфарлейном. Знаменитости не могли сдержать счастливой улыбки и не отрывали взгляд друг от друга.

У Шарлиз Терон роман с давним другом

Шарлиз Терон и Сет Макфарлейн на свидании в Лос-Анджелесе

ФОТОLEGION MEDIA

Звезды познакомились еще в 2014 году во время совместной работы над картиной «Миллион способов потерять голову». После съемок Сет признался в интервью: «Она тот человек, с которым я мог бы работать рука об руку всю мою жизнь». Шарлиз также отзывается о Макфарлейне исключительно тепло: «Он из тех людей, которые очаровывают меня с первого взгляда. Это такое счастье, когда, узнав его ближе, я ни на секунду в нем не разочаровалась».

Сет Макфарлейн — создатель сериалов «Гриффины» и «Американский папаша», актер, сценарист и режиссер, о личной жизни которого известно лишь то, что в 2012 году он полгода встречался со звездой «Игры престолов» Эмилией Кларк. Последний роман Терон — полуторагодовые отношения с Шоном Пенном, завершившиеся летом 2015 года. Расставшись с актером, девушка посвятила себя воспитанию детей, усыновив второго ребенка — девочку Августу.

У Шарлиз Терон роман с давним другом

Шарлиз Терон и Сет Макфарлейн

У Шарлиз Терон роман с давним другом

Шарлиз Терон и Сет Макфарлейн

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