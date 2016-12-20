У Шарлиз Терон роман с давним другом

Главная блондинка Голливуда после расставания с Шоном Пенном продолжает пребывать в состоянии single. Приписываемый ей прессой роман с Беном Аффлеком так и не нашел подтверждения, а сама актриса с головой ушла в работу над новой ролью в картине «Талли», ради которой набрала 16 килограммов . Несмотря на то, что звезда сама признается, что в таком весе чувствует себя некомфортно и неуверенно, это, похоже, не помешало ей все же закрутить новый роман — папарацци уже не в первый раз застали девушку на свидании с актером, сценаристом и продюсером Сетом Макфарлейном. Знаменитости не могли сдержать счастливой улыбки и не отрывали взгляд друг от друга.

Звезды познакомились еще в 2014 году во время совместной работы над картиной «Миллион способов потерять голову». После съемок Сет признался в интервью: «Она тот человек, с которым я мог бы работать рука об руку всю мою жизнь». Шарлиз также отзывается о Макфарлейне исключительно тепло: «Он из тех людей, которые очаровывают меня с первого взгляда. Это такое счастье, когда, узнав его ближе, я ни на секунду в нем не разочаровалась».

Сет Макфарлейн — создатель сериалов «Гриффины» и «Американский папаша», актер, сценарист и режиссер, о личной жизни которого известно лишь то, что в 2012 году он полгода встречался со звездой «Игры престолов» Эмилией Кларк. Последний роман Терон — полуторагодовые отношения с Шоном Пенном, завершившиеся летом 2015 года. Расставшись с актером, девушка посвятила себя воспитанию детей, усыновив второго ребенка — девочку Августу.