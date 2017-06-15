У Шарлиз Терон роман с бывшим мужем Холли Берри

После того, как в прошлом году Шарлиз Терон и Шон Пенн расстались, актриса заявила, что ей нужно побыть одной и заняться воспитанием приемных детей — сына Джексона и дочери Августы. Однако в последнее время Терон все чаще приписывают новые романы: сначала с солистом группы Coldplay и бывшим мужем Гвинет Пэлтроу Крисом Мартином, а теперь и с бывшим гражданским мужем Холли Берри , манекенщиком Габриэлем Обри.

Вчера их заметили вместе на прогулке по городу — Шарлиз и Габриэль флиртовали и обнимали друг друга. Как сообщают инсайдеры, они познакомились в частной школе, где учатся их дети (от брака с Берри у Обри есть дочь Нала). «Они уже несколько раз были на свиданиях, а также часто говорят по телефону и постоянно переписываются», — добавил источник.

Терон и Обри пока никак не прокомментировали роман, однако поклонники актрисы уверены — на этот раз все серьезно.