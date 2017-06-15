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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

15 июня 2017

У Шарлиз Терон роман с бывшим мужем Холли Берри

Актриса встречается с манекенщиком Габриэлем Обри

После того, как в прошлом году Шарлиз Терон и Шон Пенн расстались, актриса заявила, что ей нужно побыть одной и заняться воспитанием приемных детей — сына Джексона и дочери Августы. Однако в последнее время Терон все чаще приписывают новые романы: сначала с солистом группы Coldplay и бывшим мужем Гвинет Пэлтроу Крисом Мартином, а теперь и с бывшим гражданским мужем Холли Берри, манекенщиком Габриэлем Обри.

Шарлиз Терон и Шон Пенн

Шарлиз Терон и Шон Пенн

Габриэль Обри и Холли Берри

Габриэль Обри и Холли Берри

Вчера их заметили вместе на прогулке по городу — Шарлиз и Габриэль флиртовали и обнимали друг друга. Как сообщают инсайдеры, они познакомились в частной школе, где учатся их дети (от брака с Берри у Обри есть дочь Нала). «Они уже несколько раз были на свиданиях, а также часто говорят по телефону и постоянно переписываются», — добавил источник.

Терон и Обри пока никак не прокомментировали роман, однако поклонники актрисы уверены — на этот раз все серьезно.

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