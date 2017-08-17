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    17 августа 2017

    У Селены Гомес появился двойник

    Девушка из Мексики феноменально похожа на 24-летнюю певицу

    Что ни день, то по всему миру находятся двойники звезд. На этот раз к Меган Фокс, Джиджи Хадид, Ким Кардашьян и Кайли Дженнер присоединилась Селена Гомес — в интернете обсуждают удивительное сходство мексиканки Софии Соларис с американской певицей.

    У Селены Гомес появился двойник

    Девушки действительно похожи как две капли воды: начиная с аналогичного строения лица и заканчивая стрижкой и цветом волос. Поставив рядом две фотографии Селены и Софии, не так-то просто будет сразу ответить, кто из них голливудская знаменитость, а кто обычная школьница из Мексики.

    У Селены Гомес появился двойник

    В отличие от двойников других звезд, София не скрывает, что без ума от Селены Гомес и ей льстит подобное сходство. Фотографии кумира то и дело появляются в ленте Instagram Соларис. Примечательно, что даже бойфренд новоиспеченной звезды интернета чем-то похож на Джастина Бибера, первую и самую большую любовь Селены Гомес. Что ж, подражание — действительно высшая форма лести.

    У Селены Гомес появился двойник
    У Селены Гомес появился двойник
    У Селены Гомес появился двойник

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