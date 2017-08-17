У Селены Гомес появился двойник

Девушки действительно похожи как две капли воды: начиная с аналогичного строения лица и заканчивая стрижкой и цветом волос . Поставив рядом две фотографии Селены и Софии, не так-то просто будет сразу ответить, кто из них голливудская знаменитость, а кто обычная школьница из Мексики.

В отличие от двойников других звезд, София не скрывает, что без ума от Селены Гомес и ей льстит подобное сходство. Фотографии кумира то и дело появляются в ленте Instagram Соларис. Примечательно, что даже бойфренд новоиспеченной звезды интернета чем-то похож на Джастина Бибера, первую и самую большую любовь Селены Гомес. Что ж, подражание — действительно высшая форма лести.