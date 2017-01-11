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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

11 января 2017

У Руни Мары роман с Хоакином Фениксом

Как водится, страсть вспыхнула между актерами на съемочной площадке

На голливудском небосклоне образовалась новая звездная пара: инсайдеры New York Post сообщили о романе 31-летней Руни Мары и 42-летнего Хоакина Феникса. Актеры познакомились на съемочной площадке мелодрамы «Она» несколько лет назад, а романтические отношения между ними завязались недавно на съемках драмы «Мария Магдалина», где Руни играет роль, собственно, Марии, а Хоакин — Иисуса Христа. В Италии, где проходила работа над картиной, очевидцы не раз наблюдали влюбленную пару то во время совместных прогулок, то на балконе их номера.

Руни Мара и Хоакин Феникс

Руни Мара и Хоакин Феникс

О прежней личной жизни актеров известно немногое: Мара шесть лет встречалась с режиссером Чарли Макдауэллом, сыном актера Малкольма Макдауэлла. О личной жизни Феникса в прессе упоминается еще меньше: у актера был трехлетний роман с Лив Тайлер в конце 90-х, а позже — непродолжительные отношения с фотомоделью Топаз Пейдж-Грин, в последние же годы актер был убежденным холостяком. О своих отношениях Хоакин Феникс рассказал лишь однажды, признавшись, что в его жизни никогда не было трагических расставаний: «У меня никогда не было отношений, которые бы заканчивались разбитыми сердцами или взаимными обвинениями. У меня была безответная любовь. Я говорил «Я тебя люблю» и не слышал того же в ответ. Но все же мне никто не разбивал сердце».

Хоакин Феникс и Лив Тайлер

Хоакин Феникс и Лив Тайлер

ФОТОGetty Images

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