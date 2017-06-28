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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

28 июня 2017

У Рианны новый роман

Певица и ее новый бойфренд отдыхают в Испании

После расставания с Дрейком в 2016-м году Рианна долгое время официально оставалась одинока. Личную жизнь барбадосская певица всегда предпочитала не комментировать, однако не раз говорила, что не спешит строить романтические отношения и четко знает, какой мужчина ей нужен. «Конечно, совсем не обязательно, чтобы у него была ученая степень, но он должен уметь разговаривать на нескольких языках, интересоваться политикой, а также культурой других стран», — уточняла Рири. Как сообщает зарубежная пресса, певица наконец нашла своего человека.


Рианна и Дрейк

Рианна и Дрейк

На днях папарацци сфотографировали певицу целующейся с таинственным незнакомцем в бассейне в Испании. Узнать имя нового возлюбленного Рианны СМИ пока не удалось.

Напомним, что до Дрейка Рианна встречалась с игроком Los Angeles Dodger Мэттом Кемпом и с баскетболистом Джей Ар Смитом. Ранее у певицы была драматичная лавстори с Крисом Брауном: в 2009 году у них был роман, пока в ходе одной из ссор музыкант не избил свою возлюбленную. Суд приговорил певца к общественным работам и пяти годам условно. В октябре 2012 года Крис Браун и Рианна снова сошлись, но расстались спустя меньше года.

Рианна и Крис Браун

Рианна и Крис Браун

ФОТОGetty Images

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