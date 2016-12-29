У Пинк родился мальчик

В запасе у 2016 года , который все никак не закончится, еще остались хорошие новости: знаменитая певица Пинк родила мальчика. Об этом она сообщила многочисленным поклонникам через свой аккаунт в Instagram, куда выложила трогательную фотографию новорожденного. Джеймсон Мун Харт – так исполнительница назвала мальчика.

Напомним, что о беременности Пинк стало известно только в ноябре 2016 года – до этого момента певица упорно скрывала то, что ждет ребенка. Со своим мужем Кэри Хартом исполнительница вместе уже 15 лет. За это время пара успела несколько раз расстаться и вновь сойтись, а в 2010 году у них родился первенец – девочка Уиллоу Сейдж Харт.