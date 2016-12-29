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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

29 декабря 2016

У Пинк родился мальчик

В своем аккауенте в Instagram певица сообщила имя ребенка

В запасе у 2016 года, который все никак не закончится, еще остались хорошие новости: знаменитая певица Пинк родила мальчика. Об этом она сообщила многочисленным поклонникам через свой аккаунт в Instagram, куда выложила трогательную фотографию новорожденного. Джеймсон Мун Харт – так исполнительница назвала мальчика.

Напомним, что о беременности Пинк стало известно только в ноябре 2016 года – до этого момента певица упорно скрывала то, что ждет ребенка. Со своим мужем Кэри Хартом исполнительница вместе уже 15 лет. За это время пара успела несколько раз расстаться и вновь сойтись, а в 2010 году у них родился первенец – девочка Уиллоу Сейдж Харт.

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