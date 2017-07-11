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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    11 июля 2017

    У Пэрис Джексон новый бойфренд?

    Модель провела выходные в компании 38-летнего актера Тревора Донована

    На прошедших выходных папарацци удалось сфотографировать Пэрис Джексон в компании 38-летнего актера Тревора Донована, известного по своей работе в сериале «90210: Новое поколение». Причем, судя по фотографиям, пару связывают не только дружеские отношения. На снимках видно, что 19-летняя модель держится с молодым человеком за руки, и по утверждениям очевидцев события «это выглядело как настоящее свидание». После того, как эти кадры появились в сети, дочь короля поп-музыки поспешила заверить своих поклонников, что их с Донованом связывают исключительно дружеские отношения, опубликовав на своей странице в твиттере подборку фотографий с подругами, на которых они держатся за руку, и оставив под ними подпись: «Ходить за ручку - обычное дело».

    Пэрис Джексон и Тревор Донован

    Пэрис Джексон и Тревор Донован

    ФОТОLegion-media.ru
    Пэрис Джексон и Тревор Донован

    Напомним, в феврале этого года Пэрис рассталась с барабанщиком группы Street Drum Corps Майклом Снодди, с которым встречалась чуть меньше восьми месяцев. После этого модель заявила, что будет искать свою любовь через интернет и зарегистрировалась на сайте знакомств Raya, причем как отметила сама Джексон, ей не важно какого пола будет человек, главное, чтобы им было хорошо вместе.

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