У Пэрис Джексон новый бойфренд?

На прошедших выходных папарацци удалось сфотографировать Пэрис Джексон в компании 38-летнего актера Тревора Донована, известного по своей работе в сериале «90210: Новое поколение». Причем, судя по фотографиям, пару связывают не только дружеские отношения. На снимках видно, что 19-летняя модель держится с молодым человеком за руки, и по утверждениям очевидцев события «это выглядело как настоящее свидание». После того, как эти кадры появились в сети, дочь короля поп-музыки поспешила заверить своих поклонников, что их с Донованом связывают исключительно дружеские отношения, опубликовав на своей странице в твиттере подборку фотографий с подругами, на которых они держатся за руку, и оставив под ними подпись: «Ходить за ручку - обычное дело».