У Орландо Блума новая возлюбленная

С тех пор, как Орландо Блум и Кэти Перри расстались, актеру то и дело приписывают новый роман. Впрочем, он сам дает повод для разговоров – почти каждый уикенд Орландо отдыхает в компании новой красавицы. На этот раз его заметили в Париже с грузинской пианисткой Хатией Буниатишвили. Молодые люди гуляли по городу, не выпуская друг друга из объятий, флиртовали и смеялись. И хотя поклонники уверены, что между ними нет ничего серьезного, источники, близкие к актеру сообщают – на этот раз Блум действительно влюбился.