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    19 июля 2017

    У Орландо Блума новая возлюбленная

    Актера заметили в компании грузинской пианистки

    С тех пор, как Орландо Блум и Кэти Перри расстались, актеру то и дело приписывают новый роман. Впрочем, он сам дает повод для разговоров – почти каждый уикенд Орландо отдыхает в компании новой красавицы. На этот раз его заметили в Париже с грузинской пианисткой Хатией Буниатишвили. Молодые люди гуляли по городу, не выпуская друг друга из объятий, флиртовали и смеялись. И хотя поклонники уверены, что между ними нет ничего серьезного, источники, близкие к актеру сообщают – на этот раз Блум действительно влюбился.

    Орландо Блум и Хатия Буниатишвили
    Орландо Блум и Хатия Буниатишвили
    Орландо Блум и Хатия Буниатишвили

    С Хатией актер познакомился не так давно на одном из светских мероприятий. Сейчас девушка гастролирует по Европе с концертами, так что Блум решил составить девушке компанию в городе любви.

    Орландо Блум и Хатия Буниатишвили

    Кстати, Хатия считается одной из самых гениальных пианисток в мире. Она родилась в Батуми и занималась музыкой с самого детства: в 6 лет дала свой первый концерт с камерным оркестром, а уже в 10 – отправилась в мировой тур.

    Хатия Буниатишвили

    Хатия Буниатишвили

    Видимо, как в шутку пишут в сети поклонники Орландо, после романа с Кэти Перри его «потянуло на классическую музыку».

    Орландо Блум и Кэти Перри

    Орландо Блум и Кэти Перри

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