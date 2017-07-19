У Орландо Блума новая возлюбленная

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Актера заметили в компании грузинской пианистки
С тех пор, как Орландо Блум и Кэти Перри расстались, актеру то и дело приписывают новый роман. Впрочем, он сам дает повод для разговоров – почти каждый уикенд Орландо отдыхает в компании новой красавицы. На этот раз его заметили в Париже с грузинской пианисткой Хатией Буниатишвили. Молодые люди гуляли по городу, не выпуская друг друга из объятий, флиртовали и смеялись. И хотя поклонники уверены, что между ними нет ничего серьезного, источники, близкие к актеру сообщают – на этот раз Блум действительно влюбился.
С Хатией актер познакомился не так давно на одном из светских мероприятий. Сейчас девушка гастролирует по Европе с концертами, так что Блум решил составить девушке компанию в городе любви.
Кстати, Хатия считается одной из самых гениальных пианисток в мире. Она родилась в Батуми и занималась музыкой с самого детства: в 6 лет дала свой первый концерт с камерным оркестром, а уже в 10 – отправилась в мировой тур.
Хатия Буниатишвили
Видимо, как в шутку пишут в сети поклонники Орландо, после романа с Кэти Перри его «потянуло на классическую музыку».
Орландо Блум и Кэти Перри