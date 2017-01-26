У Нины Добрев новый роман

В Голливуде стало на одну красивую пару больше — актриса Нина Добрев начала встречаться с Гленом Пауэллом, известным по сериалу «Королевы крика». В последнее время актеров часто видят вместе: например, когда те встречали Новый год в Техасе и на вечеринке с просмотром чемпионата по смешанным единоборствам UFC fight night. Пауэлл также присутствовал на праздновании дня рождения Добрев (9 января актрисе исполнилось 28 лет). В Instagram Нина опубликовала фотографию с Гленом, где они повторяют сцену из фильма «Ла-Ла Ленд».

Нина Добрев и Глен Пауэлл

Представители звезд утверждают, что актеры просто друзья, но источники E! News говорят иначе. «Глену действительно нравится Нина. Она абсолютно его типаж. Они давно знакомы и знают семьи друг друга. Глен очень хочет семью, и Нине это нравится», — рассказал инсайдер.

С 2011-го по 2013-й год у Нины Добрев был роман с коллегой по сериалу «Дневники вампира» Йеном Сомерхолдером. Затем она встречалась с Остином Стоуэллом, известным по фильмам «Шпионский мост» и «Одержимость». Их отношения продлились семь месяцев и закончились в феврале прошлого года.

Нина Добрев и Йен Сомерхолдер