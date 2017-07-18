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    18 июля 2017

    У Наоми Уоттс новый бойфренд

    Актриса встречается с коллегой по сериалу «Цыганка» Билли Крудапом

    С тех пор, как осенью прошлого года Наоми Уоттс рассталась со своим гражданским мужем Ливом Шрайбером, в сети то и дело появлялась информация о новых возлюбленных актрисы. Но на днях западные таблоиды подтвердили, что 48-летняя звезда фильма «Малхолланд Драйв» встречается со своим коллегой по съемочной площадке сериала «Цыганка» Билли Крудапом. На прошедших выходных пару видели на романтическом свидании в Нью-Йорке. «Наоми и Билли держались за руки и много смеялись. Казалось, они никого не замечают вокруг», — отметил один из очевидцев.

    Интересно, что Уоттс и Крудап играют в новом шоу компании Netflix супружескую пару, поэтому, как считают поклонники актрисы, «неудивительно, что между ними проскочила искра».

    Кадр из сериала «Цыганка»

    Кадр из сериала «Цыганка»

    ФОТОNetflix, Getty Images
    Наоми Уоттс и Билли Крудап

    Наоми Уоттс и Билли Крудап

    Напомним, Наоми в течение 11 лет состояла в фактическом браке с Ливом Шрайбером, от которого у актрисы двое сыновей. Билли, в свою очередь, семь лет встречался с актрисой Мэри-Луиз Паркер, у пары есть общий сын.

    Наоми Уоттс и Лив Шрайбер

    Наоми Уоттс и Лив Шрайбер

    Мэри-Луиз Паркер и Билли Крудап

    Мэри-Луиз Паркер и Билли Крудап

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