У Наоми Уоттс новый бойфренд

С тех пор, как осенью прошлого года Наоми Уоттс рассталась со своим гражданским мужем Ливом Шрайбером, в сети то и дело появлялась информация о новых возлюбленных актрисы. Но на днях западные таблоиды подтвердили, что 48-летняя звезда фильма «Малхолланд Драйв» встречается со своим коллегой по съемочной площадке сериала «Цыганка» Билли Крудапом. На прошедших выходных пару видели на романтическом свидании в Нью-Йорке. «Наоми и Билли держались за руки и много смеялись. Казалось, они никого не замечают вокруг», — отметил один из очевидцев.

Интересно, что Уоттс и Крудап играют в новом шоу компании Netflix супружескую пару, поэтому, как считают поклонники актрисы, «неудивительно, что между ними проскочила искра».