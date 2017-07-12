У Наоми Кэмпбелл роман с египетским мультимиллионером

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Супермодель встречается с одним из богатейших людей Египта
Недавно стало известно, что подруга Наоми Кэмпбелл, певица Рианна, встречается с бывшим возлюбленным модели, миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. В СМИ писали, что Кэмпбелл резко отреагировала на новые отношения Рианны и прекратила общение с ней. Однако, по данным западной прессы, Наоми теперь сама нашла новую любовь. Избранником «черной пантеры» стал египетский мультимиллионер Луи Камильери.
Влюбленных видели на свидании в одном из ресторанов Лондона. Инсайдеры утверждают, что Наоми и Луи встречаются уже несколько недель и что они познакомились на гонках «Формулы-1».
Наоми Кэмпбелл
Луи КамильериФОТО
Избранник Кэмпбелл старше ее на 14 лет. 61-летний бизнесмен ранее возглавлял одну из крупнейших табачных компаний Philip Morris International. Он разведен и воспитывает троих детей. Его состояние оценивают примерно в $150 млн.
Ранее супермодель встречалась с менеджером «Формулы-1» Флавио Бриаторе и российским олигархом Владиславом Дорониным.
Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин
Наоми Кэмпбелл и Флавио Бриаторе