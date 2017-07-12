Москва, я люблю тебя! гид по столице
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    12 июля 2017

    У Наоми Кэмпбелл роман с египетским мультимиллионером

    Супермодель встречается с одним из богатейших людей Египта

    Недавно стало известно, что подруга Наоми Кэмпбелл, певица Рианна, встречается с бывшим возлюбленным модели, миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. В СМИ писали, что Кэмпбелл резко отреагировала на новые отношения Рианны и прекратила общение с ней. Однако, по данным западной прессы, Наоми теперь сама нашла новую любовь. Избранником «черной пантеры» стал египетский мультимиллионер Луи Камильери.

    Влюбленных видели на свидании в одном из ресторанов Лондона. Инсайдеры утверждают, что Наоми и Луи встречаются уже несколько недель и что они познакомились на гонках «Формулы-1».

    Наоми Кэмпбелл

    Наоми Кэмпбелл

    Луи Камильери

    Луи Камильери

    ФОТОGetty Images, East News

    Избранник Кэмпбелл старше ее на 14 лет. 61-летний бизнесмен ранее возглавлял одну из крупнейших табачных компаний Philip Morris International. Он разведен и воспитывает троих детей. Его состояние оценивают примерно в $150 млн.

    Ранее супермодель встречалась с менеджером «Формулы-1» Флавио Бриаторе и российским олигархом Владиславом Дорониным.

    Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин

    Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин

    Наоми Кэмпбелл и Флавио Бриаторе

    Наоми Кэмпбелл и Флавио Бриаторе

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз