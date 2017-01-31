У Мадонны и Дрейка был тайный роман

На счету 30-летнего рэпера Дрейка есть романы с 28-летней Рианной и 47-летней Дженнифер Лопес. Газета The Sun выяснила, что в 2015-м у музыканта были отношения с еще одной популярной певицей — с 58-летней Мадонной.

Как сообщают инсайдеры, Мадонна и Дрейк начали встречаться еще до своего знаменитого поцелуя на фестивале Coachella-2015. «В окружении Мадонны все знали об их романе. В то время они оба были одиноки и знали, что их отношения не будут длиться вечно, — рассказывают источники издания. — Они весело проводили время вместе, но держали это в строгой тайне».