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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

31 января 2017

У Мадонны и Дрейка был тайный роман

По сообщениям прессы, в 2015 году рэпер встречался с певицей, которая старше его на 28 лет

На счету 30-летнего рэпера Дрейка есть романы с 28-летней Рианной и 47-летней Дженнифер Лопес. Газета The Sun выяснила, что в 2015-м у музыканта были отношения с еще одной популярной певицей — с 58-летней Мадонной.

Как сообщают инсайдеры, Мадонна и Дрейк начали встречаться еще до своего знаменитого поцелуя на фестивале Coachella-2015. «В окружении Мадонны все знали об их романе. В то время они оба были одиноки и знали, что их отношения не будут длиться вечно, — рассказывают источники издания. — Они весело проводили время вместе, но держали это в строгой тайне».

Мадонна и Дрейк

Мадонна и Дрейк

Мадонна и Дрейк

Мадонна и Дрейк

ФОТОGetty Images

О поцелуе Мадонны и Дрейка СМИ писали, что рэпер очень странно отреагировал на выходку певицы — почти сразу он вытер губы рукой. На эти сообщения Дрейк написал в Twitter: «Не нужно выдумывать. Мадонна — королева, я благодарен ей за все». Но Мадонна все равно обиделась на такую реакцию рэпера: «Никогда не целуйтесь с Дрейком, как бы он вас ни просил», — сказала певица.

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