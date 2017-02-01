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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

01 февраля 2017

У Льюиса Хэмилтона роман с Софией Ричи?

Звездную пару видели на свидании

В последнее время имя младшей сестры Николь Ричи, 18-летней Софии, не сходит с первых полос светской хроники. Сначала начинающей модели приписывали роман с Джастином Бибером, потом видели на прогулках с Бруклином Бекхэмом, а теперь старлетка попала в объектив папарацци, будучи на свидании с матерым сердцеедом Льюисом Хэмилтоном. Пару заметили вместе в ресторане Sugarfish в Беверли-Хиллз: оба пытались не попадаться на глаза фотографам, но ужинали за одним столиком. На показе Balmain в Париже в рамках Недели мужской моды Хэмилтон и Ричи тоже сидели вместе.

До сих пор самые длительные отношения у пилота «Формулы-1» были лишь с Николь Шерзингер — они продлились семь лет. После разрыва с певицей Хэмилтону регулярно приписывают романы с Рианной, Сереной Уильямс, Винни Харлоу, Ритой Орой, Барбарой Палвин — список красавиц, попавших в сети гонщика, бесконечен. Так что о серьезности его намерений в отношении юной Софии пока говорить преждевременно.

Льюис Хэмилтон и София ричи

Льюис Хэмилтон и София ричи

Льюис Хэмилтон, София Ричи, ASAP Ferg, ASAP Rocky и Оливье Рустен

Льюис Хэмилтон, София Ричи, ASAP Ferg, ASAP Rocky и Оливье Рустен

ФОТОGetty Images

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