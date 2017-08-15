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    15 августа 2017

    У Леонардо Ди Каприо новый роман

    Голливудский актер встречается с 23-летней моделью

    В Голливуде у Ди Каприо репутация ловеласа — дамами сердца актера чаще всего становятся модели. Так, в мае этого года он расстался с моделью Ниной Агдал после года отношений, но уже успел завести новый роман. На днях 42-летнего актера заметили в компании 23-летней немки Лорены Рэй. Пара посетила Музей современного искусства в Нью-Йорке, затем отправилась гулять по городу, а после их видели за обедом в одном из самых роскошных ресторанов.

    У Леонардо Ди Каприо новый роман фото [1]

    Как сообщают источники, Лео и Лорена знакомы давно, однако их отношения вышли на новый уровень лишь пару месяцев назад. Все начиналось с невинных велосипедных прогулок и дружеских вечеринок. В мае девушка была замечена в Монако на яхте Ди Каприо в компании их общих друзей, а затем он пригласил ее на свою вечеринку в Сен-Тропе. Также инсайдеры добавляют, что их роман развивается довольно стремительно. Похоже, Лорена — очередная претендентка на неприступное сердце голливудского актера, который предпочитает не привязываться к своим спутницам.

    У Леонардо Ди Каприо новый роман фото [3]

    Нина Агдал и Леонардо Ди Каприо

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