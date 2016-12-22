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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

22 декабря 2016

У Леди Гаги новый роман

Певица была замечена в компании нового кавалера

Расставшись перед свадьбой друзьями полгода назад, Леди Гага и Тейлор Кинни не раз намекали, что их по-прежнему связывают теплые отношения и оба не исключают воссоединения. Однако долгожданному камбэку, видимо, не суждено случиться: певица обрела счастье с лице нового избранника. Личность кавалера пока не установлена, но если верить очевидцам, Гага охотно принимает ухаживания некого «темноволосого красавца»: «Они выглядели так, будто им очень комфортно вместе. Они были полностью увлечены друг другом и флиртовали», — сообщает инсайдер.

Леди Гага

Леди Гага

Тем временем экс-бойфренд певицы Тейлор Кинни не оставляет попыток вернуть возлюбленную. По словам актера, для их пары это лишь временный перерыв, не более, и мириться с текущим положением дел он не намерен.

Леди Гага и Тейлор Кинни

Леди Гага и Тейлор Кинни

ФОТОGetty Images

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