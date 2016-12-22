У Леди Гаги новый роман

Расставшись перед свадьбой друзьями полгода назад, Леди Гага и Тейлор Кинни не раз намекали, что их по-прежнему связывают теплые отношения и оба не исключают воссоединения. Однако долгожданному камбэку, видимо, не суждено случиться: певица обрела счастье с лице нового избранника. Личность кавалера пока не установлена, но если верить очевидцам, Гага охотно принимает ухаживания некого «темноволосого красавца»: «Они выглядели так, будто им очень комфортно вместе. Они были полностью увлечены друг другом и флиртовали», — сообщает инсайдер.