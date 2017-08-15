У Криса Прэтта новый роман

Неделю назад Крис Прэтт и Анна Фэрис объявили о разводе. Причиной их расставания называли как отношения актера с его коллегой по фильму «Пассажиры» Дженнифер Лоуренс, так и профессиональную конкуренцию. Официально экс-супруги обе версии не комментировали. При этом, по данным западных СМИ, у Прэтта уже завязался новый роман.

Папарацци сфотографировали, как вчера актер и неизвестная блондинка вместе садились в частный самолет в Лос-Анджелесе. Имя таинственной незнакомки и то, как долго длятся ее отношения с голливудской звездой, пока неизвестно.