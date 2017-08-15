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    15 августа 2017

    У Криса Прэтта новый роман

    Актер отдыхает с неизвестной блондинкой

    Неделю назад Крис Прэтт и Анна Фэрис объявили о разводе. Причиной их расставания называли как отношения актера с его коллегой по фильму «Пассажиры» Дженнифер Лоуренс, так и профессиональную конкуренцию. Официально экс-супруги обе версии не комментировали. При этом, по данным западных СМИ, у Прэтта уже завязался новый роман.

    Папарацци сфотографировали, как вчера актер и неизвестная блондинка вместе садились в частный самолет в Лос-Анджелесе. Имя таинственной незнакомки и то, как долго длятся ее отношения с голливудской звездой, пока неизвестно.

    У Криса Прэтта новый роман фото [1]
    У Криса Прэтта новый роман фото [2]

    Напомним, что Крис Прэтт познакомился с Анной Фэрис на съемочной площадке фильма «Отвези меня домой». Их дружба достаточно быстро переросла в роман, и летом 2009 года они сыграли свадьбу. В 2012-м у них родился сын, которого назвали Джеком.

    У Криса Прэтта новый роман фото [3]ФОТОGetty Images, Legion Media

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