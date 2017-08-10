У Ким Кардашьян и Кайли Дженнер появились двойники

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер — без преувеличения две самые яркие и узнаваемые звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян». И если долгое время роль первой скрипки на телеэкране, равно как и в жизни, доставалась Ким, то со временем ее младшей сестре удалось невозможное — не только сравняться по популярности с признанной королевой Instagram, но и обогнать ее по годовому доходу. На сегодняшний день продажи от именной линии косметики Kylie Cosmetics ежегодно приносят 20-летней звезде около $380 миллионов.

Повторить успех звездных сестер мечтают миллионы. Вполне возможно, что совсем скоро такая возможность предоставится двум девушкам из Дубая. Соня и Физа Али — две сестры, а по совместительству визажисты, а также точные копии Ким и Кайли. Действительно, на некоторых особенно удачных фотографиях понять, кто на них изображен, сестры Кардашьян-Дженнер или сестры Али, решительно невозможно.