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    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    10 августа 2017

    У Ким Кардашьян и Кайли Дженнер появились двойники

    Кто претендует на звание новых королев Instagram?

    Ким Кардашьян и Кайли Дженнер — без преувеличения две самые яркие и узнаваемые звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян». И если долгое время роль первой скрипки на телеэкране, равно как и в жизни, доставалась Ким, то со временем ее младшей сестре удалось невозможное — не только сравняться по популярности с признанной королевой Instagram, но и обогнать ее по годовому доходу. На сегодняшний день продажи от именной линии косметики Kylie Cosmetics ежегодно приносят 20-летней звезде около $380 миллионов.

    У Ким Кардашьян и Кайли Дженнер появились двойники

    Повторить успех звездных сестер мечтают миллионы. Вполне возможно, что совсем скоро такая возможность предоставится двум девушкам из Дубая. Соня и Физа Али — две сестры, а по совместительству визажисты, а также точные копии Ким и Кайли. Действительно, на некоторых особенно удачных фотографиях понять, кто на них изображен, сестры Кардашьян-Дженнер или сестры Али, решительно невозможно.

    У Ким Кардашьян и Кайли Дженнер появились двойники

    Девушки мастерски овладели техникой контурирования и многими другими коронными бьюти-приемами звездных сестер: наращенные ресницы, точеные скулы, нюдовые губы и узкие носы. Как результат — десятки сотен удачных селфи и тысячи восторженный подписчиков. Особенно поразительно сходство старшей Сони с Ким Кардашьян, на некоторых кадрах она — точная копия своего звездного двойника. Очевидно одно, сестры Али делают все возможное, чтобы максимально точно повторить образы выбранных для подражения звезд: об этом говорят и ракурсы, и аналогичные прически, и одежда, которая подбирается в соответствии с гардеробом Ким и Кайли.

    У Ким Кардашьян и Кайли Дженнер появились двойники
    У Ким Кардашьян и Кайли Дженнер появились двойники
    У Ким Кардашьян и Кайли Дженнер появились двойники
    У Ким Кардашьян и Кайли Дженнер появились двойники

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