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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

30 июня 2017

У Кэти Перри намечается новый роман?

Известная певица полагает, что восходящая звезда поп-сцены, Найл Хоран, флиртует с ней

Кэти Перри, чья личная жизнь в последнее время становится все более запутанной, – если верить информации западных СМИ – недавно вновь привлекла внимание прессы. Певица рассказала, что Найл Хоран, 23-летний участник знаменитой группы One Direction, постоянно с ней флиртует и пытается получить номер ее телефона, стоит им лишь оказаться рядом на какой-нибудь вечеринке.


У Кэти Перри намечается новый роман?

«Найл восхитительный, я его очень люблю, и, думаю, мы довольно близки друг другу, ведь именно я помогла ему в 2010 году пройти отборочный тур в шоу X Factor, – рассказывает Кэти Перри, – я даже как-то подумала: он стал таким знаменитым, это круто, значит, у меня есть вкус!». Однако отвечать на флирт молодого человека поп-звезда пока не намерена: «Когда он пытается флиртовать со мной, у меня в голове одна мысль – а ведь я могла бы присматривать за тобой, как твоя мама!».


У Кэти Перри намечается новый роман?

Найл Хоран не замедлил ответить Кэти Перри на ее замечания – в одном из последних интервью он заявил, что и не думал заигрывать с певицей. «То есть она, конечно, мне нравится, но я думаю, что Кэти просто пытается найти предлог, чтобы покровительствовать мне в моей карьере. А я просто хочу быть ее другом!». Также Хоран добавил, что в самой версии о возможности его романа с Кэти Перри ничего невозможного нет: «Ей же всего 32 года! А она рассказывает об этом так, будто старше меня лет на 50».


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