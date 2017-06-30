У Кэти Перри намечается новый роман?

Кэти Перри, чья личная жизнь в последнее время становится все более запутанной, – если верить информации западных СМИ – недавно вновь привлекла внимание прессы. Певица рассказала, что Найл Хоран, 23-летний участник знаменитой группы One Direction, постоянно с ней флиртует и пытается получить номер ее телефона, стоит им лишь оказаться рядом на какой-нибудь вечеринке.



«Найл восхитительный, я его очень люблю, и, думаю, мы довольно близки друг другу, ведь именно я помогла ему в 2010 году пройти отборочный тур в шоу X Factor, – рассказывает Кэти Перри, – я даже как-то подумала: он стал таким знаменитым, это круто, значит, у меня есть вкус!». Однако отвечать на флирт молодого человека поп-звезда пока не намерена: «Когда он пытается флиртовать со мной, у меня в голове одна мысль – а ведь я могла бы присматривать за тобой, как твоя мама!».

