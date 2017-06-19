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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

19 июня 2017

У Дрю Бэрримор новый роман

Меньше чем через год после развода у актрисы появился новый бойфренд

В августе 2016 года Дрю Бэрримор разошлась с третьим супругом — арт-консультантом Уиллом Копельманом. После развода актриса сосредоточилась на двух своих дочерях, Олив и Фрэнки. На днях же инсайдеры рассказали, что спустя почти год после расставания с мужем у Дрю появился новый бойфренд.

Дрю Бэрримор

Избранником Бэрримор стал бизнесмен Дэвид Хатчинсон, старший вице-президент компании Maesa, которая производит и продает косметику основанного актрисой бренда Flower Beauty. Источник Page Six сообщил, что в прошлые выходные Дрю и Дэвид вместе ездили на свадьбу друзей в Палм-Спрингс. Кроме того, актриса отметила Хатчинсона как фотографа под одним из своих последних снимков в Instagram. При этом увидеть аккаунт бизнесмена могут только подписчики его страницы.

Дрю Бэрримор и Уилл Копельман

Дрю Бэрримор и Уилл Копельман

Напомним, что ранее Бэрримор также была замужем за ресторатором Джереми Томасом и актером Томом Грином.

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