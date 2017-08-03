У Джиджи Хадид появился двойник

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Голландская модель — точная копия девушки
Чем глобальнее масштаб твоего успеха, тем больше желающих быть не тебя похожим. Недавно в этом на собственном примере убедилась одна из самых востребованных супермоделей современности Джиджи Хадид. У 22-летней девушки появился двойник в лице ее ровесницы Изы Айзерман родом из Голландии. Только за последние дни число подписчиков в Instagram «сестры-близнеца» Джиджи увеличилось на несколько тысяч. И то ли еще будет.
Сама Иза, кажется, ничуть не против такого сравнения, хотя настаивает, что ей по душе больше младшая сестра Джиджи Белла. Примечательно, что мама сестер Иоланда Хадид также родом из Нидерландов — удивительное внешнее сходство девушек вполне можно оправдать происхождением. Впрочем, некоторые подписчики Айзерман настаивают, что сходство не так уж и заметно, разве что найти похожие черты можно лишь на некоторых фотографиях.