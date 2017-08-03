У Джиджи Хадид появился двойник

Чем глобальнее масштаб твоего успеха, тем больше желающих быть не тебя похожим. Недавно в этом на собственном примере убедилась одна из самых востребованных супермоделей современности Джиджи Хадид. У 22-летней девушки появился двойник в лице ее ровесницы Изы Айзерман родом из Голландии. Только за последние дни число подписчиков в Instagram «сестры-близнеца» Джиджи увеличилось на несколько тысяч. И то ли еще будет.