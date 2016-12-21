У Дженнифер Лопес роман с Дрейком?

Ни для кого не секрет, что Дженнифер Лопес не обращает внимания на возраст, выбирая себе спутников жизни. Вот и на этот раз звезда была замечена в обществе музыканта, который на 17 лет младше нее. В начале недели в сети появилась информация о том, что Джей Ло ходила на свидание с бывшим возлюбленным Рианны — 30-летним канадским рэпером Дрейком. В частности, пара посетила один из ресторанов Лос-Анджелеса. Стоит отметить, что накануне этой встречи исполнители выступали на одном шоу в Лас-Вегасе, и, по словам инсайдеров, именно там между ними «проскочила искра».