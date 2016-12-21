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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

21 декабря 2016

У Дженнифер Лопес роман с Дрейком?

Певица сходила на свидание с 30-летним рэпером

Ни для кого не секрет, что Дженнифер Лопес не обращает внимания на возраст, выбирая себе спутников жизни. Вот и на этот раз звезда была замечена в обществе музыканта, который на 17 лет младше нее. В начале недели в сети появилась информация о том, что Джей Ло ходила на свидание с бывшим возлюбленным Рианны — 30-летним канадским рэпером Дрейком. В частности, пара посетила один из ресторанов Лос-Анджелеса. Стоит отметить, что накануне этой встречи исполнители выступали на одном шоу в Лас-Вегасе, и, по словам инсайдеров, именно там между ними «проскочила искра».

Дрейк

Дрейк

Напомним, что последние пять лет Лопес встречалась с танцором своей труппы Каспером Смартом, который был младше возлюбленной на 18 лет.

Дженнифер Лопес и Каспер Смарт

Дженнифер Лопес и Каспер Смарт

ФОТОGetty Images

Кроме того, стало известно, что 47-летняя певица отклонила предложение выступить на одном из новогодних концертов в Майами, несмотря на баснословный гонорар в 1 миллион долларов. Как утверждают источники, близкие к исполнительнице, это связано с тем, что Дженнифер совсем недавно купила себе новый особняк в Бел-Эйре, престижном районе Лос-Анджелеса, и хотела бы провести главную ночь в году по-семейному, вместе со своими детьми.


Дженнифер Лопес с детьми

Дженнифер Лопес с детьми

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