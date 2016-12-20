У Джастина Бибера новая девушка?

После расставания с Селеной Гомес Джастину Биберу, похоже, не везет в любви . Краткосрочные романы с Хейли Болдуин и Софией Ричи закончились , не успев начаться, и 22-летний певец снова оказался в поисках возлюбленной. Как утверждают СМИ, поиски увенчались успехом — папарацци сняли исполнителя во время посадки в личный самолет в Лос-Анджелесе в сопровождении таинственной незнакомки. Лицо девушки не попало в кадр, но журналисты отметили, что они с Джастином одеваются в похожем спортивном стиле — предполагаемая возлюбленная звезды поднималась по трапу в спортивных брюках, худи и объемном бомбере.

Напомним, что в последнее время Джастин Бибер то и дело становится героем заголовков СМИ в связи со своими провокационными поступками. По словам исполнителя, он устал от повышенного внимания к своей персоне и настаивает, что поклонники должны интересоваться прежде всего его творчеством, а не личной жизнью. С такими обращениями исполнитель не раз обращался к фанатам на концертах, а с одним из поклонников артист даже подрался, возмутившись тем, что молодой человек заглядывал в окно его отъезжающего автомобиля.

В личной жизни Джастина тоже в последнее время не все гладко. После непродолжительных романов с Софией Ричи и Хейли Болдуин певец сделал заявление на шоу Эллен Дедженерес: «Я не пытаюсь сейчас кого-то найти. Не стоит искать меня в Тиндере, я там не зарегистрирован».