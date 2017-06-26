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26 июня 2017

У Брэда Питта новый роман?

Актер проводит время сразу с двумя знаменитыми красавицами

Вновь свободный Брэд Питт много времени проводит в компании Эль Макферсон — по крайней мере, именно на это указывают западные таблоиды со ссылкой на источники, которые не раз встречали пару в ресторанах и ночных клубах Лос-Анджелеса. Поговаривают, будто 53-летний актер и 53-летняя супермодель находят утешение в обществе друг друга: для обоих последний год выдался крайне непростым. И если Брэд Питт уже пережил непростой бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли, то Эль только предстоит встреча в суде с адвокатом своего бывшего супруга, миллиардера Джеффри Соффера.

Эль Макферсон

Эль Макферсон

Брэд Питт

Брэд Питт

По сообщениям инсайдеров, основной причиной развода культовой супермодели стали ее многочисленные измены. Примечательно, что и Питту приписывали романы на стороне, которые стали решительной точкой в их браке с Джоли. Кажется, у знаменитостей действительно много общего: в частности, ни один из них больше не хочет связывать себя серьезными обязательствами.

Эль Макферсон и Джеффи Соффер

Эль Макферсон и Джеффи Соффер

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Верный своему новому амплуа вновь свободного секс-символа Голливуда, параллельно общению с Эль актер не отказывает себе и во встречах с 35-летней Сиенной Миллер. После известия о разводе Питта и Джоли в прессе неоднократно писали, что виновницей скандального адюльтера была именно бывшая супруга Джуда Лоу. Впрочем, обвинения так и не нашли достойного подтверждения, однако близкое общение актеров на этом не прекратилось. Недавно пару видели вместе на одной из закрытых вечеринок музыкального фестиваля в Гластонбери.

Сиенна Миллер

Сиенна Миллер

Брэд Питт

Брэд Питт

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