СМИ: у Беллы Хадид и Дрейка роман

После разрыва Беллы Хадид и The Weeknd прошло больше полугода, и модель, кажется, наконец оправилась от болезненного расставания. Как сообщают зарубежные СМИ, у младшей сестры Джиджи Хадид роман с рэпером Дрейком.

Вчера вечером Беллу видели в компании Дрейка на вечеринке в The Nice Guy в Лос-Анджелесе. Инсайдеры сообщили, что из клуба Хадид и Дрейк уходили вместе, и хотя они вышли через разные выходы, папарацци сфотографировали, как модель садилась в автомобиль рэпера.