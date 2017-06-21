СМИ: у Беллы Хадид и Дрейка роман

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Модель встречается с другом своего экс-бойфренда
После разрыва Беллы Хадид и The Weeknd прошло больше полугода, и модель, кажется, наконец оправилась от болезненного расставания. Как сообщают зарубежные СМИ, у младшей сестры Джиджи Хадид роман с рэпером Дрейком.
Вчера вечером Беллу видели в компании Дрейка на вечеринке в The Nice Guy в Лос-Анджелесе. Инсайдеры сообщили, что из клуба Хадид и Дрейк уходили вместе, и хотя они вышли через разные выходы, папарацци сфотографировали, как модель садилась в автомобиль рэпера.
Свои отношения музыкант и модель пока не комментировали. Интересно, что при этом Дрейк является одним из близких друзей бывшего возлюбленного Беллы The Weeknd.
Напомним, что ранее у Дрейка был короткий роман с Дженнифер Лопес, а до этого рэпер встречался с певицей Рианной.
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