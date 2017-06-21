Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

21 июня 2017

СМИ: у Беллы Хадид и Дрейка роман

Модель встречается с другом своего экс-бойфренда

После разрыва Беллы Хадид и The Weeknd прошло больше полугода, и модель, кажется, наконец оправилась от болезненного расставания. Как сообщают зарубежные СМИ, у младшей сестры Джиджи Хадид роман с рэпером Дрейком.

Вчера вечером Беллу видели в компании Дрейка на вечеринке в The Nice Guy в Лос-Анджелесе. Инсайдеры сообщили, что из клуба Хадид и Дрейк уходили вместе, и хотя они вышли через разные выходы, папарацци сфотографировали, как модель садилась в автомобиль рэпера.

Белла Хадид
Дрейк
Белла Хадид

Свои отношения музыкант и модель пока не комментировали. Интересно, что при этом Дрейк является одним из близких друзей бывшего возлюбленного Беллы The Weeknd.

Напомним, что ранее у Дрейка был короткий роман с Дженнифер Лопес, а до этого рэпер встречался с певицей Рианной.

Материалы по темам

Белла Хадид прокомментировала новый романУ Беллы Хадид появился новый бойфрендЛеонардо Ди Каприо ухаживает за Беллой Хадид

ELLE проекты

Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend
Основной инстинктВесна пришла, а надеть снова нечего. Наши мемы зарядят на лучший шопинг!
Hair контурингИдеальное окрашивание для лета
Еще один повод влюбитьсяРомантический конкурс, в котором каждый влюбленный-победитель
На скорую рукуКак сделать волосы чистыми и пышными за пару минут?

Читайте также

ЗвездыНе только Кейт: романы принца Уильяма
НовостиКак выглядит коллекция Зейна Малика для Versus Versace
НовостиКейт Миддлтон и принц Уильям на открытии скачек в Аскоте
НовостиЧто Эль Макферсон получит после развода с мужем-миллиардером?

ELLE рекомендует

ПутешествияРеальная любовь: лучшие отели для романтических поездок на двоих
НовостиБургеры и бикини: звезды, которые фотографируются с едой
Звездный стильКак изменился стиль располневших знаменитостей
ПрактикаСвои люди: новые русские бьюти-бренды

Лучшее на Elle

ПрактикаУра, каникулы: три варианта летнего макияжа
ПрактикаГруппа «Мегаполис»: как защищаться от солнца в городе
ПрактикаСвои люди: новые русские бьюти-бренды
ПрактикаБазовый гардероб на лето 2017
НовостиНазваны звездные препараты, позволяющие сохранить молодость и здоровье
КиноФильмы, в которых девушки уходят в отрыв
ПутешествияВысший класс: как получить апгрейд мест в самолете
Практика7 лучших винтажных магазинов Москвы
ПсихологияРазденьтесь прямо сейчас: как перестать стесняться своего тела
ЕдаСделай микс: 7 необычных летних коктейлей
ТрендыГлавный тренд сезона: окрашивание волос в технике балаяж
Практика10 модных способов одеться на пляж
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

НовостиБелла Хадид прокомментировала новый роман
НовостиУ Беллы Хадид появился новый бойфренд
НовостиЛеонардо Ди Каприо ухаживает за Беллой Хадид
НовостиУ Беллы Хадид новый роман
НовостиСМИ: Белла Хадид флиртует с женатым мужчиной
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз