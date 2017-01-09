Триумф фильма «Ла-Ла Ленд»

Картина с Эммой Стоун и Райаном Гослингом побила все рекорды по количеству наград на 74-й церемонии вручения премии «Золотой глобус». Всего мюзикл собрал семь статуэток. Фильм победил в номинациях «Лучший сценарий», «Лучшая песня», «Лучший саундтрек» и «Лучшая комедия или мюзикл». Также Райан Гослинг был признан лучшим актером, а Эмма Стоун – лучший актрисой. Лучшим режиссером стал Дэмьен Шазелл, создатель мюзикла «Ла-Ла ленд».