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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

09 января 2017

Триумф фильма «Ла-Ла Ленд»

Мюзикл получил рекордное число наград на премии «Золотой глобус»

Картина с Эммой Стоун и Райаном Гослингом побила все рекорды по количеству наград на 74-й церемонии вручения премии «Золотой глобус». Всего мюзикл собрал семь статуэток. Фильм победил в номинациях «Лучший сценарий», «Лучшая песня», «Лучший саундтрек» и «Лучшая комедия или мюзикл». Также Райан Гослинг был признан лучшим актером, а Эмма Стоун – лучший актрисой. Лучшим режиссером стал Дэмьен Шазелл, создатель мюзикла «Ла-Ла ленд».

Триумф фильма «Ла-Ла Ленд»

Напомним, что фильм рассказывает историю любви старлетки, работающей официанткой, и фанатичного джазового музыканта. Внезапно свалившаяся на них слава начинают мешать только возникшим отношениям молодой пары. Чем все закончится – можно будет узнать уже совсем скоро: в российский прокат фильм выходит 12 января.

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