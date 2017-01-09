Триумф фильма «Ла-Ла Ленд»

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Мюзикл получил рекордное число наград на премии «Золотой глобус»
Картина с Эммой Стоун и Райаном Гослингом побила все рекорды по количеству наград на 74-й церемонии вручения премии «Золотой глобус». Всего мюзикл собрал семь статуэток. Фильм победил в номинациях «Лучший сценарий», «Лучшая песня», «Лучший саундтрек» и «Лучшая комедия или мюзикл». Также Райан Гослинг был признан лучшим актером, а Эмма Стоун – лучший актрисой. Лучшим режиссером стал Дэмьен Шазелл, создатель мюзикла «Ла-Ла ленд».
Напомним, что фильм рассказывает историю любви старлетки, работающей официанткой, и фанатичного джазового музыканта. Внезапно свалившаяся на них слава начинают мешать только возникшим отношениям молодой пары. Чем все закончится – можно будет узнать уже совсем скоро: в российский прокат фильм выходит 12 января.
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