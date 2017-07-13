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    13 июля 2017

    Три правила идеального королевского брака

    Секреты отношений Елизаветы II и принца Филиппа

    Этой осенью королева Елизавета II и принц Филипп отметят 70-ю годовщину свадьбы. И несмотря на то, что с точки зрения семейной психологии их брак далек от идеала, особенно если учесть, что роль главы семьи приходится исполнять женщине, этой паре удалось сохранить отношения, воспитать четверых детей, пережить несколько серьезных военных конфликтов и остаться одной из самых популярных правящих королевских семей. Чему же стоит поучиться у своих бабушки и дедушки молодым принцам?

    Королева Елизавета II и принц ФилиппФОТОGetty Images

    Принц Филипп умеет рассмешить королеву

    Как не раз отмечали биографы Букингемского дворца, даже если Елизавета II находится в плохом расположении духа или крайне озабочена политическими делами, принц Филипп всегда может заставить ее улыбаться: «У герцога Эдинбургского отличное чувство юмора, которому могут позавидовать многие. К примеру, в одном из своих интервью он как-то заявил: «Если вы видите, что мужчина открывает для своей дамы дверь автомобиля, то знайте: либо это совсем новая машина, либо новая жена».

    Королева Елизавета II и принц Филипп

    Королева знает, что всегда может положиться на супруга

    Несмотря на то, что именно Елизавета является главой государства и носит корону, на самом деле ни одно решение она не принимает, не посоветовавшись с супругом: «Королева придерживается старых традиций, поэтому хорошо знает, что именно мужчина является главой семьи. И хотя принц Филипп никогда не подчеркивает, насколько супруга зависит от его мнения, поверьте, он управляет страной в той же мере, что и его жена»,—подчеркнул один из представителей Букингемского дворца.

    Королева Елизавета II и принц Филипп

    Елизавета II уважает увлечения своего супруга

    В одном из недавних интервью внук королевы Питер Филлипс признался, что бабушка и дедушка очень разные люди, но именно это позволяет им жить в гармонии друг с другом: «Недавно мой 96-летний дедушка сказал, что хочет продолжать заниматься теми же делами, которыми он увлекался, когда ему было 55. Он большой авантюрист, и у него огромное количество энергии. Что же касается бабушки, то она крайне прагматична, консервативна и спокойна. Поэтому они отлично дополняют друг друга. К примеру, дедушка обожает читать, а бабушка терпеть не может это занятие, поэтому он пересказывает ей книги, которые особенно его заинтересовали. А еще у дедушки бесконечное терпение».


    Королева Елизавета II и принц Филипп

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